"โฟลทิลลา เทคโนโลยี" ส่งแพลอยน้ำกู้ภัยเซฟโฟลต และทีมอาสาช่วยน้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ (30 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โฟลทิลลาเทคโนโลยี จำกัด "ผู้ผลิตและจำหน่ายทางเดินฉุกเฉินแพลอยน้ำอัจฉริยะ เซฟโฟลต" ได้ส่งมอบแพลอยน้ำกู้ภัยเซฟโฟลต จำนวน 8 ชุด พร้อมทีมจิตอาสา 11 คน เดินทางจาก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา มุ่งหน้าไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้
แพลอยน้ำเซฟโฟลตของบริษัทฯ ได้ถูกดัดแปลงให้สามารถใช้เคลื่อนที่ในพื้นที่น้ำตื้น และน้ำลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง บริษัทฯได้เร่งขนย้ายและประกอบชุดแพเพิ่มเติมเพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยซึ่งจำนวนมากขึ้น เนื่องจากทีมภาคสนามรายงานว่าสถานการณ์มีความชุลมุน และประชาชนต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอย่างเร่งด่วน
การเดินทางจากฉะเชิงเทรา ไปยังหาดใหญ่ใช้เวลานาน และมีปัญหาเรื่องการประสานงาน ทำให้หลายภารกิจต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายจุด โดยในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับ การใช้เรือยนต์ หรือเจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือทำได้ยาก ต่างจากแพลอยน้ำของโฟลทิลลาที่สามารถเดินทางได้แม้น้ำลดมาก และไม่มีแรงคลื่นไปรบกวนชุมชน
แพลอยน้ำเหล่านี้สามารถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือได้จำนวนมาก รวมถึงลำเลียงผู้เจ็บป่วย เด็กเล็ก และประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แม้จะเคลื่อนตัวไม่รวดเร็วเท่าเรือยนต์ แต่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ในขณะที่น้ำได้ลดระดับลง
ภารกิจครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและกลุ่มเพื่อนๆ ของบริษัทฯ ที่ร่วมสมทบทุนเข้ามา โดยเงินบริจาคได้ถูกใช้ดำเนินงานตลอด 5 วันของภารกิจ และส่วนที่เหลือจะมอบให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมูลนิธิกู้ภัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป.