ศิษย์เก่า ม.อุตตาระมาเลเซีย เผยเรื่องราวดีๆ ช่วยเหลือ 40 ชีวิตติดค้างน้ำท่วมหาดใหญ่

เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยอุตตาระ มาเลเซีย (UMM) เผยแพร่บทความของศิษย์เก่า บอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษา 40 ชีวิตที่ตกค้างในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
วันนี้ (30 พ.ย.) เฟซบุ๊ก Universiti Utara Malaysia (Official FB) ของมหาวิทยาลัยอุตตาระ มาเลเซีย หรือ ยูยูเอ็ม โพสต์ข้อความจาก ดร.โทนี่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ อาศัยอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โพสต์บทความระบุว่า
.
"เรื่องแย่ก็มีเรื่องดีก็เยอะ
.
น้ำท่วมครั้งนี้นอกจากจะห่วงคนไทย และคนใกล้ตัวแล้ว
.
ผมยังห่วงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตตาระ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia: UUM) จำนวน 36 คน และอาจารย์อีก 4 คน
.
ทั้งหมดมาร่วมโครงการ Cultural Exchange กับคณะบริหารธุรกิจ ที่ผมดูแล
.
วันสุดท้าย ฝนตกหนัก พวกเขาติดอยู่ที่โรงแรมวังบูรพา แกรนด์ หาดใหญ่ ส่วนอาจารย์ผู้หญิงอีกสองท่านติดอยู่ที่โรงแรมพาราไดซ์ เขต 8
.
แน่นอนว่าการเคลื่อนย้ายพวกเขาออกมาเป็นเรื่องยากมาก เพราะน้ำท่วมสูง และกระแสน้ำเชี่ยวมากด้วย
.
ทั้งหมดติดอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันศุกร์จนถึงเมื่อวาน รวม 7 วันเต็ม ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม
.
เป็นเคสที่คนมาเลเซียให้กำลังใจและเฝ้าติดตามข่าวทั้งจากโทรศัพท์และเพจของมหาวิทยาลัย UUM กันทั้งประเทศ
.
ผมเองคอยประสาน และได้ ดร.อ๋อง ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลา ช่วยประสาน และติดตามข่าวกันตลอด
.
หลังจากนั้นบ้านผมก็โดนน้ำท่วมสูง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้า
.
สุดท้ายเมื่อวานน้ำลด จึงรีบไปเฝ้าอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเฟสตั้งแต่เช้า
.
และในที่สุดทีม NGO จากประเทศมาเลเซีย สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กงศุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา พี่ ๆ ทหาร และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจกันนำทั้งหมดกลับขึ้นมา และ UUM Vice Chancellor มารอรับด้วยตัวเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบัสจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปส่งถึงด่านนอก กลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย
.
ขอบคุณคนไทยที่โรงแรมวังบูรพา ที่เอื้อเฟื้ออาหาร และน้ำอยู่เป็นระยะ สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ทุกคน จนมีน้ำตาในวันร่ำลา
.
ขอบคุณ Tuanku Husainah ศิษย์เก่า UUM ที่คอยประสานกับทางมาเลเซียอีกทอดหนึ่ง
.
ขอบคุณ ดร.อ๋อง ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา Ong Sitthiphataraprabha นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลา ช่วยประสาน และติดตามข่าวกันตลอด
.
ขอบคุณ คุณกร เทพไทย Korn Suriyapan สท.เล็ก สท.เล็ก ศุภวิชญ์ มณีโชติ และอีกหลาย ๆ คนที่ถามไถ่ ชี้ช่องทางการช่วยเหลือ
.
ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อนุเคราะห์รถบัส เนื่องจากรถบัสของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้
.
ขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และช่วยประสานความช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง
.
และขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมจัดโครงการนี้ และคอยช่วยเหลือให้พวกเขาทั้งหมดผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี แม้อาจารย์จะประสบกับภาวะน้ำท่วมอยู่ก็ตาม
.
Next time จะชวนทั้งหมดมาเที่ยวหาดใหญ่ - สงขลา อย่างเดียวครับ มาอย่างนักท่องเที่ยว จะได้เห็นสิ่งสวย ๆ งาม ๆ ของเมืองเรา เป็นประสบการณ์ที่ดีกลับไปบ้าง
.
สุดท้ายได้มายืนคอยต้อนรับ และส่งทั้งหมดกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
.
ขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งครับ"