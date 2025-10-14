รวบเครือข่ายบัญชีม้า หนุ่มอินเดียร่วมสาวไทยตุ๋นชาวมะกันโอนเงิน 2.1 ล้าน

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุมหนุ่มอินเดียร่วมมือกับสาวไทย เครือข่ายบัญชีม้าหลอกชาวอเมริกันโอนเงิน 2.1 ล้านบาท
วันนี้ (14 ก.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัฒน์ ผบด.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 แถลงผลปฏิบัติการนำกำลังเข้าจับกุม นายกูร์ดีป อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชัน และ น.ส.วันดี อายุ 41 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล โดยจับได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ยึดของกลางได้เป็นเอกสาร สลิปการโอนเงิน และเงินสด 2 แสนบาท
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลแอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงิน 451.99 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อขาย Bitcoin และลงหมายเลขโทรศัพท์ของอเมริกาไว้ให้ติดต่อ ผู้เสียหายโทรไปคุยจนหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารจาก USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย 54,350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านบาทเศษ
จากนั้นคนร้ายได้หลอกลวงให้โอนเพิ่มอีก 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยข่มขู่ว่าหากไม่โอนเพิ่มจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเดิม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 2,172,126.74 บาท แต่ผู้เสียหายเอะใจและตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเป็นเบอร์จากรัฐเทกซัส แต่ผู้พูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐ พบว่ามีเส้นทางการเงินโอนมายังประเทศไทย จึงประสานมายังประเทศไทยเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวน
ทั้งนี้จากการสืบสวนยังพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง เป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งอยู่ในซอยราษฎร์บูรณะ 10 จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มี น.ส.วันดี ผู้ต้องหาเป็นกรรมการ แต่จดทะเบียนเพียง 1 เดือน และปิดตัวลงไม่ได้ประกอบกิจการอะไร และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเมื่อรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว ได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาชาวอินเดียรายหนึ่ง และถูกถอนเงินสดออกไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองแห่งหนึ่ง ย่านวังบูรพา กทม.
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากการสอบถาม นางวันดี บอกว่า มีบุคคลมาจ้างให้เปิดบัญชีนิติบุคคล จำนวน 1 หมื่นบาทเท่านั้น เมื่อมีคนโอนมาก็จะโอนต่อไปยังผู้ต้องหาอีกคน ก่อนจะนำไปซื้อทอง ส่วนนายกูร์ดีป บอกว่า ทองที่ประเทศอินเดียแพง จึงใช้วิธีนี้ แต่ไปหลอกร้านทองอ้างว่าเป็นเงินที่ลูกค้าจากประเทศอินเดียโอนมาให้ซื้อทองจากประเทศไทย โดยซื้อเป็นทองแท่งและให้ร้านไปแปรรูปเป็นทองรูปพรรณ เพื่อสะดวกต่อการนำกลับประเทศอินเดีย
ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการนี้มีผู้เสียหายประมาณ 20 กว่าคน เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวแอฟริกาและชาวอเมริกา และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้มาแจ้งความ พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลม้า แทนบัญชีม้า