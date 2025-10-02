เกือบหลับแต่กลับมาได้! “ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ น่าเที่ยวกว่าเดิม

จากตลาดผัก-ผลไม้ และดอกไม้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน “ปากคลองตลาด” ได้ถูกรีโนเวทและปรับปรุงให้มีความทันสมัย สะอาด และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น กลับมาคึกคักในรูปแบบที่สดใหม่ และมีชีวิตชีวากว่าเดิม
ตลาดปากคลองตลาด ตั้งอยู่บนถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวดังทั้งวัดโพธิ์ วัดราชบพิธฯ เดินทางโดย MRT สถานีสนามไชย หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าเรือปากคลองตลาด
