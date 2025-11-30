ร้านอาหารหาดใหญ่หลายร้าน ปิดปรับปรุงฟื้นฟูชั่วคราว หลังน้ำลดพังเสียหายหมด

ร้านอาหารในพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียง ต่างโพสต์ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว หลังน้ำลดพบข้าวของเสียหายทั้งหมด
วันนี้ (30 พ.ย.) หลังเกิดมหาอุทกภัยหาดใหญ่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ หลังน้ำลดบรรดาร้านค้า ร้านอาหาร ต่างโพสต์สภาพร้านที่ได้รับความเสียหาย และขอเวลาฟื้นฟูร้านก่อนจะกลับมาเปิดกิจการกันอีกครั้ง วันนี้ขอยกตัวอย่างบางส่วนจากร้านอาหารหลายแห่งที่ได้รับความเสียหาย
เริ่มจากเฟซบุ๊ก "ซาลาเปาโกอ้วน" สาระสำคัญระบุว่า โรงงานซาลาเปาโกอ้วนได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ในช่วงนี้ อาจส่งผลให้ซาลาเปาขาดจำหน่าย โดยสาขาในกรุงเทพฯ ทั้งหมด คาดว่าจะยังมีสินค้าบางรายการจำหน่ายถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ และบางสาขาอาจจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อรอการฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งจะแจ้งสาขาให้ทราบอีกครั้ง
เฟซบุ๊ก "Away Coffee & Co." ของร้านอะเวย์คอฟฟี่แอนด์โค ร้านอาหารและคาเฟ่ โพสต์ภาพความเสียหายสาขานิพัทธ์สงเคราะห์ หลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สาระสำคัญระบุว่า ก่อนเปิดประตูทำใจไว้แล้วว่าต้องใช้ระยะเวลากอบกู้สาขานี้นานมาก เนื่องจากน้ำท่วมมิดพื้นที่ปฎิบัติงานของร้านทั้งหมด ความเสียหายค่อนข้างหนักมาก เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ำหมด ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำกลับมาใช้ได้หรือไม่ ทีมงานอาจจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าสาขานี้จะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ขอใช้เวลานี้เปิดให้บริการร้านอีกครั้งในสาขาที่พร้อมมากที่สุดก่อน
เฟซบุ๊ก "Sirene Cafe & Restaurant" ของร้านซีรีน คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ ร้านขนมฝรั่งเศสและขนมยุโรป บนถนนราษฎร์ยินดี เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สาระสำคัญระบุว่า เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หนักเกินกว่าที่คาด แม้จะทำร้านให้สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย แต่ผลกระทบครั้งนี้ทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมร้าน และทบทวนทิศทางของธุรกิจอย่างรอบด้านที่สุด ส่วนจะกลับมาอาจเร็วหรือช้า ไม่อาจตอบได้ แต่จะกลับมาในรูปแบบที่แข็งแรงและเหมาะกับเมืองนี้มากกว่าเดิม
เฟซบุ๊ก "Dough Baker" ของร้านโดเบคเกอร์ ร้านขนมอบ บนถนนคล่องจิต เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สาระสำคัญระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้เข้าขั้นสาหัส หน้าร้าน บาร์กาแฟ น้ำท่วมไม่ถึงบาร์ แต่สต็อกต้องทิ้งเกือบทั้งหมด ส่วนครัว สาหัสมาก อุปกรณ์ทำขนมทั้งหมด จมน้ำ ตู้ต่างๆ ตีลังกา ลอยน้ำ พลิกคว่ำ อุปกรณ์ครัวมูลค่าหลักล้านบาท สต็อกสินค้ามูลค่าหลายแสนบาท ละลาย หายไปกับน้ำ คงต้องใช้เวลาซักระยะ ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ แต่จะเร่งรีบกอบกู้ร้าน เพื่อกลับมาให้บริการอีกครั้ง
เฟซบุ๊ก Have a bread day ของร้านแฮปอะเบรดเดย์ ถนนเพชรเกษม เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สาระสำคัญระบุว่า ร้านจมมิดหลังคา ไม่ทันได้ยกของ ไม่เหลืออะไรเลย จึงประกาศปิดปรับปรุงร้านชั่วคราว จะพยามกลับมาเปิดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
เฟซบุ๊ก "I AM SALAD" ของร้านไอแอมสลัด ถนนสามชัย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เริ่มเข้าไปเคลียร์ร้านแล้ว เก็บของที่ยังใช้ได้ แยกของที่ต้องทิ้งเยอะมาก ไม่มีเวลาให้ท้อ ตอนแรกที่เห็นสภาพร้าน ถึงขั้นเข่าทรุด ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน ยิ่งร้านอาหารเหนือ (ร้านกิ๋นโตยกั๋น) ที่เพิ่งเปิดได้แค่สองเดือน ยิ่งทำใจยากมาก ที่ต้องเห็นร้านที่ตั้งใจทำทุกอย่างค่อยๆ พังลงไปเพียงไม่กี่วัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเลือกลุกขึ้นมาสู้ใหม่ด้วยแรงใจจากลูกค้า ครอบครัว และคนรอบข้าง
เฟซบุ๊ก "ชวนเว่ย หมาล่าหม้อไฟ : หาดใหญ่" ถนนคลองเรียน 1 หลังโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สาระสำคํญระบุว่า จำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมร้านที่เสียหาย หวังว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุด
เฟซบุ๊ก "บ้านสวนรุสนานี - Russnanee Restaurant" ของร้านอาหารบ้านสวนรุสนานี ป่าในเมือง เรือนโบราณ หนึ่งเดียวในหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุง ฟื้นฟูร้านให้กลับมาเปิดตามปกติได้
เฟซบุ๊ก "ชุติมา เหมมันต์" ซึ่งทำธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจปลากระพง และทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สาระสำคัญระบุว่า ได้รับความเสียหายเกือบ 20 ล้านบาท ทีบ้าน รถ หรือที่ร้าน เช่น ร้านไรมีปลาพง แพปลาและห้องเย็นเก็บวัตถุดิบ คลองแหบุฟเฟต์ เซกลิลพรีเมี่ยม แม้ครอบครัวปลอดภัยทุกคน แต่ยังมีพนักงานกว่า 100 ชีวิต บางคนไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีเสื้อผ้า ไม่มีโทรศัพท์ ทุกอย่างไปกับน้ำหมด จะดูแลพวกเขาจนกว่าจะได้เปิดร้าน
เฟซบุ๊ก "The Supper Steak" ของร้านเดอะซัปเปอร์สเต็ก ถนนไทยอาคาร เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สาระสำคัญระบุว่า ของในร้านเสียหาย 100% ทำประกันไว้แต่ไม่คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งที่ร้านทั้งร้านคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ยังอยากกลับมาเปิดร้าน ไม่รู้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ แต่จะพยายามเดินไปทีละก้าว หวังว่าสักวัน จะได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง
และนี่เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนของร้านอาหารที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งแต่ละร้านส่วนใหญ่ต่างพากันฟื้นฟูร้านให้กลับมาเปิดให้บริการแก่ลูกค้าตามปกติให้ได้ แม้ไม่รู้ว่าเมืองหาดใหญ่จะกลับมามีชีวิตปกติได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็ตาม