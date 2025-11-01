ฮาโลวีนหลอน! 5 อันดับคนดังสุดครีเอต วันปล่อยผี

สนุกสนานกันทุกปี สำหรับคนบันเทิง ที่แต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มปล่อยผีวันฮาโลวีน โดยปีนี้ 68 มีสารพัดผี ทั้งผีสวยหล่อ ผีหลอน แต่ปีนี้ มีหลายรายเนรมิตผีสุดครีเอต สร้างสีสันในวันที่ 31 ต.ค. บางรายจัดเต็มจนแทบจำไม่ได้เลย
เรียกเสียงฮือฮา จนทำให้คนกดไลก์มากกว่า 3 ล้าน คือศิลปินระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” แปลงโฉมเป็น Siren จากภาพยนตร์ Jibaro สาวที่มีร่างกายประดับด้วยเครื่องประดับทองคำอยู่ในน้ำ มีเสียงกรีดร้องที่ทำให้ผู้ชายคลุ้มคลั่ง และฆ่ากันเอง งานนี้ลิซ่าครีเอตออกมาถอดแบบต้นฉบับ รวมทั้งท่าร่ายรำและอินเนอร์ที่แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลอนอยู่ไม่น้อย
มองแว้บแรก ไม่รู้เลยว่าใคร หลังจากที่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” แต่งองค์ทรงเครื่องแบบไม่ห่วงสวย มาในลุค “ปลากล้องโทรทรรศน์” (Telescopefish) สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดจากใต้ทะเลลึก พร้อมแคปชั่น “Beware of the midnight zone, in the abyss where light drowns… two pale eyes are watching….waiting…”
เหนือความคาดหมายได้ทุกปี สำหรับ “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ปีนี้แปลงโฉมเป็น “เทพเจ้าแมวแห่งอียิปต์โบราณ” หรือ “เทพีบาสเตต” ตัวเป็นคน หัวเป็นแมว เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก และความอุดมสมบูรณ์ จัดเต็มไม่เกรงใจใคร
“อแมนด้า ออบดัม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 แปลงโฉมเป็น เจ้าหญิงลิโฮ จากภาพยนตร์ 'Valerian and the city of a thousand planets' เจ้าหญิงของชาวเพิร์ล เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีผิวสีฟ้าอ่อนและอาศัยอยู่อย่างสงบสุขบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า มุล ดีเทลจัดเต็ม
ทำถึงสุดๆ ต้องยกให้ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ปีนี้มาแบบทุ่มสุดตัว แปลงโฉมเป็น “เพนนีไวซ์” ตัวตลกปีศาจจากภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดัง IT เป๊ะทุกจุด ไม่หลุดคอนเซ็ปต์ ทำแฟนๆ เมนต์รัวๆ ยกให้ใบเฟิร์นเป็นผีที่ชนะเลิศที่สุดในปีนี้!