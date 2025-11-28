เพจแฉความจริง! เหตุ “ยิงใส่กู้ภัย” ไม่ได้เกิดจากแค่โมโหหิว แต่มีเบื้องหลังผลประโยชน์มหาศาลในเขต 8

เพจดังแฉเหตุ "ยิงใส่กู้ภัย" ไม่ใช่แค่โมโหหิว? มีเบื้องหลัง คือผลประโยชน์ที่กลายมาเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงที่ถูกนำเสนอเป็นข่าวในที่สุด ไม่ใช่แค่โมโหหิวแต่เป็นการกลัวรายได้สะดุด
วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ “Chimlang” ออกมาเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกรณีดราม่าใหญ่ “ยิงใส่กู้ภัย” ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจว่าเกิดจากความโมโหหิวของผู้ก่อเหตุ แต่แท้จริงแล้วมี เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นชนวนสำคัญ
จากโพสต์ระบุว่า จุดขัดแย้งหลักคือ ธุรกิจเรือรับคนในพื้นที่น้ำท่วม เขต 8 ซึ่งมีรายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการบางรายมองว่าการที่กู้ภัยเข้ามาช่วยประชาชนฟรี อาจกระทบต่อรายได้ของตัวเอง จึงนำไปสู่การโต้เถียงและความรุนแรงในที่สุด
ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยครั้งนี้ทำให้เห็นว่า ปัญหาไม่ได้เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของผู้ประสบภัย แต่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจอยู่เบื้องหลัง และเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่า หลายเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย อาจมีความซับซ้อนซ่อนอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนเข้ามาเกี่ยวพัน