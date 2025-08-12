แฉ! หมอฮวงจุ้ยเรียกค่าคอมฯ 2-4% จากบริษัทบ้านหรู แลกกับการปิดดีล!

เปิดโปงพฤติกรรมสุดอึ้ง เพจดังแฉเรื่องราวจากคนในวงการบ้านหรู เผยหมอดูฮวงจุ้ย 8 ใน 9 ราย ที่มาพร้อมลูกค้า ดอดคุยฝ่ายขายเรียกค่าคอมมิชชั่น 2-4% เพื่อ "ล็อก" ดีลฮวงจุ้ยให้ผ่านฉลุย ทำสะเทือนวงการอสังหาฯ
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เพจดัง “Theinsight” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดอึ้งจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่คลุกคลีอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ โดยระบุว่า
ได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการบริษัทบ้านหรูราคา 30-50 ล้านบาท ที่กำลังเผชิญกับพฤติกรรมไม่โปร่งใสจากหมอดูฮวงจุ้ย
แหล่งข่าวระบุว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบ้านถึง 9 ราย ซึ่งแต่ละรายต่างพกพาหมอดูฮวงจุ้ยมาด้วยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชา แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ หมอดูฮวงจุ้ยถึง 8 ใน 9 คน ได้มีการพูดคุยนอกรอบกับฝ่ายขายของบริษัท โดยมีการเรียกเก็บ "ค่าคอมมิชชั่น" ในอัตรา 2-4% แลกกับการช่วยปิดการขายในประเด็นด้านฮวงจุ้ย
เรื่องราวนี้สร้างความกังวลและคำถามต่อจริยธรรมของหมอดูฮวงจุ้ยบางกลุ่ม ที่อาจใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว แทนที่จะให้คำแนะนำที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับศาสตร์ฮวงจุ้ยในการตัดสินใจซื้อบ้าน