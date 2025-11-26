"สุชาติ" รับลูกนายกฯตั้ง War Room ทส. รับมือน้ำท่วมใต้-ระดมกำลังเข้าช่วยปชช.ตลอด 24 ชม.

รองนายกฯ "สุชาติ" ตั้ง “War Room ทส.” รับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ – ระดมกำลังเข้าช่วยประชาชนตลอด 24 ชม. ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี "อนุทิน ชาญวีรกูล"
วันนี้ (26พ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการด่วนให้ตั้ง War Room กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและทันต่อสถานการณ์
War Room ทส. ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลาง ประสานทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ทั้งปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และทรัพยากรน้ำ รวมถึงหน่วยปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด รองนายกฯ สุชาติ กล่าวในที่ประชุมว่า
“นี่คือภารกิจเร่งด่วน และเป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้เราช่วยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลงพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และลดผลกระทบจากน้ำท่วมให้ได้มากที่สุด”
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลัง เจ้าหน้าที่–เครื่องจักร–อุปกรณ์กู้ภัย–เฮลิคอปเตอร์ทุกลำ เข้าพื้นที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนภารกิจขนย้ายผู้ประสบภัย ส่งอาหารและน้ำดื่ม และรับ–ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยสมบูรณ์