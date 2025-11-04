“ไอซ์” เจอแฉ! สั่งเพื่อน สส.ส้มปั่นข่าวถล่ม “ธรรมนัส” อ้าง ควรใช้จังหวะนี้เล่นข่าวทิ่มไปที่เดียวกัน

“ไอซ์ รักชนก” งานเข้า! เพจดังแฉ แชตหลุด สั่งเพื่อน สส.ปชน.ปั่นข่าวถล่ม “ธรรมนัส” อ้าง ควรใช้จังหวะนี้เล่นข่าวทิ่มไปที่เดียวกัน
วันนี้ (4 พ.ย.) เมื่อเวลา 17.00 น.เพจเชียร์ลุง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ไลน์หลุดพรรคส้มกระหึ่ม social !!ไอซ์ รักชนก อาสาปั่นข่าวเพื่อเล่นงานธรรมนัส ข้อความชัดเจน “ควรใช้จังหวะนี้ในการเล่นข่าว เพราะมันจะทิ่มไปที่เดียวกันคือ ธมน.” !!!!!”
ไม่รู้ว่าเป็นไลน์หลุดจริงหรือไม่ ซึ่งคงต้องรอชี้แจงจากเจ้าตัว แต่ถ้าเป็นจริง จากข้อความแบบนี้แสดงให้เห็นแล้วว่า ไอซ์ และพรรคการเมืองนี้ ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเลยเสียด้วยซ้ำ โดยเฉพาะคำเขียนที่ว่า “เอามาเขียนใหม่แล้วโพสต์หน่อยสิ เดี๋ยวช่วยปั่น” ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแค่การนำข่าว เอามาเขียนใหม่ แล้วมีการปั่นเพื่อทำลายภาพลักษณ์คนอื่น โดยอาศัยจังหวะทางการเมืองเพื่อการเล่นงาน. ไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่อะไรเลยเสียด้วยซ้ำ ไม่มีการเฝ้าติดตามอะไรทั้งสิ้น!
นี่เหรอครับ คือ การเมืองใหม่ ที่พวกคุณพยายามนำมาใช้อ้างเป็นวาทกรรม เพื่อยกตนให้ดูเหนือกว่าคนอื่นเขามาโดยตลอด !