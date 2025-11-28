อาจารย์แพทย์ ม.อ.เผยภาพ ‘หาดใหญ่เหมือนเมืองสงคราม’ หลังอุทกภัย 2025 บุคลากรแพทย์ทำงานข้ามวันข้ามคืน รับผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

แพทย์หญิง ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร จากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. โพสต์บรรยายความโกลาหลกลางวิกฤติอุทกภัยหาดใหญ่ 2025 เมื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กลายเป็นศูนย์รักษาเพียงแห่งเดียว บุคลากรแพทย์ทำงานข้ามวันรับผู้ป่วยหนักล้นทุกจุด ขณะหลายแผนกเร่งช่วยชีวิตราวอยู่ในสนามรบ พร้อมเผยภาพความร่วมแรงของคนหาดใหญ่และคนไทย ที่ยังยืนหยัดแม้เมืองแทบล่มสลาย
วันนี้ (28 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “AmpAmp Limumpornpetch” หรือ แพทย์หญิง ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร อาจารย์สาขาวิชาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกมาโพสต์ข้อความระบุ จากเหตุอุทกภัยใหญ่ในหาดใหญ่ปี 2025 ทำให้เมืองแทบล่มสลาย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์กลายเป็นศูนย์รักษาเพียงแห่งเดียว บุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางมาได้เพียงครึ่ง ต้องทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนในสภาพเกินกำลังมนุษย์เพื่อรับมือผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลจากทุกทิศ โดย แพทย์หญิง ปดิพร ได้ระบุข้อความว่า
“Hat Yai Flood 2025 ในวันที่หาดใหญ่เหมือนเมืองในสงคราม ในฐานะบุคลากร มอ. กับภาพที่เห็น
ท่าน ผอ.โรงพยาบาล ทำงานหนักมาก
จัดระบบ เตรียมพื้นที่ เปิดเส้นทางกู้ชีพ ประคองทุกแผนกให้สู้ต่อ
อาจารย์ศรีลา เป็น commander ที่ ER เท่ห์และเข้มแข็งที่สุดในภาวะล้มทั้งเมือง
อาจารย์เต็ก นำทีมอายุรกรรม
อาจารย์วรางคณาดูแลทั้ง นักศึกษาแพทย์ การจัดการคนไข้หนัก
อาจารย์ทุกแผนก Fammed เด็ก สูติ หูคอจมูก จิตเวช รังสี etc สู้มาก
อาจารย์แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ residents และfellow ทุกแผนก ทุกส่วน ทำงานหนักจนเกินขีดจำกัดของมนุษย์
นศพทุกชั้นปี ทำทุกงานอย่างปรบมือให้ เข็นเปล ทำบัตร ส่งคนไป ward และเดินไปกับญาติถึงห้องเก็บศพ และ ไปช่วยทุกหน้าที่ที่ศูนย์พักพิง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์กลายเป็นศูนย์กลางเดียวของการรักษา บุคลากรเดินทางมาได้เพียงครึ่ง แต่ทำงาน ทั้งวันทั้งคืน
ER แตก เราต้องเปิด triage หน้า รพ.
ผู้ป่วยอาการหนักล้นทุกจุด
แผนกอายุรกรรมเกิดทุกที่
คนไข้ที่เดินเข้ามามีแบบ severe cases
หอบ เหนื่อย ช็อก ติดเชื้อ บาดแผลลึก บางคนไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน
Ward อายุรกรรมเต็มทุกชั้น คนไข้ใส่ท่อเยอะมาก จนต้องกระจายเข้า ENT EyE ศัลยกรรม เพิ่มกำลังแพทย์ไม่ได้
โรงพยาบาลหาดใหญ่จมน้ำ ไม่มี oxygen ไม่มี respirator ผู้ป่วยหนักจำนวนมากต้องส่งมา มอ ด้วย เฮลิคอปเตอร์
เมือวานน้ำลดวันแรก คนเข้า รพ ฝั่ง OPDมากขึ้น หลายคนมาแบบเสื้อเปียก และไม่เหลืออะไรเลย
ศัลยกรรมทำงานเหมือนสนามรบ
หลายรายโดนเศษบ้าน ของมีคม กระจก
หลายรายติดเชื้อ deep tissue infection จากน้ำสกปรก
ทีมศัลยกรรมต้องเปิด 4 ทีมพร้อมกัน
OPD / OR ใหญ่ / OR เล็ก / Ambulatory OR
เต็มและทำงานตลอดวันทั้งคืน
แม้แต่ข้าวของแพทย์ พยาบาล ก็ถูกส่งต่อให้ผู้ประสบภัย ทีมหน้า OPD และ C-Plus ส่งข้าวน้ำที่พี่จูนหาให้กิน ให้คนไข้ทั้งหมด เพราะหลายคนไม่ได้กินอะไรมากว่า 3–4 วัน ทีมทำงานด่านหน้า OPD เมื่อวาน เดินมาบอกตอนค่ำๆว่า ฝากขอบคุณป้าแดงนะคะ พวกเราได้กินข้าวแล้ว
เสื้อผ้าแห้งและรองเท้า
พี่ติ๋มเอาเสื้อโครงการปลูกถ่ายอวัยวะมาแจกไว้หน้าโรงพยาบาล ทีมช่วยกันแขวนให้เลือก แพทย์บุคลากรเอามาช่วยแขวนเพิ่ม เราร้องขอเสื้อผ้าและน้ำจาก อาจารย์ภูมิใจและทีมลูกนศพ. หลายรอบ ทุกอย่างถึงมือใน 15 นาที
คนจำนวนมากเดินเท้าเปล่า ตาว่างเปล่า เปียกทั้งตัวทั้งวัน ปากแห้ง และ ไม่มีแรง
ทีมต้องเรียกเตือน ชวนเปลี่ยนเสื้อ หารองเท้าให้ และ เรียกให้ดื่มน้ำ
น้ำลดหนึ่งวัน และเริ่มพบศพ
ทุกศพต้องนำมาพิสูจน์ที่ มอ เพียงแห่งเดียว
ภาระนี้หนักเกินคำบรรยาย
นี่คือภาพที่เจ็บปวดที่สุดของเมืองเรา
ตกค่ำ คนเดินมาหน้า OPD ด้วยประโยคซ้ำๆ จะไปรับศพได้ที่ใด น้องนักศึกษาแพท์และพวกเราคุยกันว่า เรานึกภาพตอนน้ำท่วมพร้อมเห็นคนที่จากไปแบบไม่รู้จะช่วยอย่างไร ไม่ออกเลย
2 ทุ่ม พี่ที่ห้อง cplus วิ่งไปหาอาหารมาให้ฝั่งนิติเวช 200 คน
หัวใจของคนหาดใหญ่และคนไทย คือสิ่งที่แข็งแรงที่สุดในวิกฤติครั้งนี้
แม้จะเหนื่อยที่สุด แม้จะมีแค่ครึ่งของกำลังคน แต่ไม่มีใครถอย ไม่มีใครบ่น
ไม่มีใครทิ้งหน้าที่แม้แต่นาทีเดียว
น้องๆที่รู้จัก แนทตี้ คอหนังแตะเตี้ยม น้องเชอร์รี่ TR rock hill ป้าแดง และทุกคนที่รู้จัก ทำหน้าที่ ช่วยคนอื่นแม่พ่อแม่หรือญาติยังติดน้ำท่วม
หน้า OPD มี ambulances ทุกจังหวัด มีรถทหารทุก model มีคนเอาของมาช่วยบางคนมาจากนคร
ขอเป็นตัวแทนแพทย์และคนหาดใหญ่ ขอบคุณกำลังใจจากทุกทีม รวมถึงทางไกลอาจารย์ที่เคารพ ศิริราช รามา จุฬา น้องโอ๋เพจเลี้ยงลูก น้องจอย พีๆน้องๆที่ถามมา เพื่อนๆชาวตรัง เพื่อนสาธิต พี่เกริกและญาติๆ พี่ธิน้องดาว Novartis น้องโจ๊ก รวมถึงทุกท่านที่อาจกล่าวขอบพระคุณไม่หมด ที่ร่วมส่งปัจจัย รองเท้า ยา และ ถามมาตลอดว่าจะให้ช่วยอะไรคะ
เราลากันเมื่อคืน แล้วบอกว่าพร้อมลุยกันต่อ เมื่อคืนไม่ได้อยู่เวร น้องๆ Young staff และ residents ทุกคนไม่รู้ได้นอนบ้างไหม
ขอให้หาดใหญ่จะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง“