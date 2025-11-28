น้ำท่วม 3 เมตร ไร้สัญญาณ “เอก ยังอภัย“ โต้กลับ หลังถูกกรมการปกครองสั่งให้ออกจากราชการ ปมละทิ้งพื้นที่วิกฤต

อดีตนายอำเภอหาดใหญ่ "เอก ยังอภัย" โต้ ยันไม่เคยทิ้งปชช. หลังถูกสั่งปลด ชี้เหตุขาดการติดต่อเพราะน้ำท่วม 3 เมตร ไร้สัญญาณ
จากกรณี กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกจากราชการไว้ก่อน หลังถูกย้ายให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยคำสั่งปลดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความผิด 2 ประเด็นร้ายแรง
1. ละทิ้งพื้นที่ในภาวะวิกฤติ (อุทกภัยระดับ 4)
กรมการปกครองระบุว่า การที่นายเอกไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ในขณะที่จังหวัดสงขลาถูกยกระดับเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ถือเป็นความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ
นายเอกอยู่ในพื้นที่ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2568 และไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อีกเลย ทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถสั่งการเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ไม่เข้าร่วมประชุมประจำวันกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบก ที่ 42 เพื่อรับทราบแนวทางและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญา (ทุจริต)
นอกจากปัญหาการละทิ้งหน้าที่ในช่วงวิกฤติน้ำท่วมแล้ว การตรวจสอบยังพบว่า นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในกรณีที่บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านพักส่วนตัวของตนเองที่อำเภอเมืองสงขลาอย่างมิชอบ
กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติและพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือศรัทธาและความไว้วางใจจากประชาชน จึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ฐานมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ย.) “นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา” ออกมาเคลื่อนไหวหลังโดนกระแสดรามาถล่ม โดยเจ้าตัวได้ออกมาระบุข้อความว่า
“ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว อยู่ในพื้นที่ทุกวัน ปัญหาคือน้ำท่วมหนักกว่า 3 เมตร ไม่มีไฟ ไม่มีสัญญาณ ไม่มีเนต โทรไม่ได้ ออกไม่ได้ แต่ไม่เคยทิ้งประชาชน และช่วยเท่าที่ทำได้“
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ต จำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอดีตนายอำเภอหาดใหญ่รายนี้เป็นจำนวนมาก