สั่งฟัน “นอภ.หาดใหญ่” ออกจากราชการไว้ก่อน ปมถูก ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต ซ้ำหายหัวช่วงน้ำท่วม ไม่สามารถติดต่อได้

กรมการปกครองมีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ออกจากราชการไว้ก่อน เหตุเคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูลใช้รถราชการขนอุปกรณ์สร้างบ้านตัวเอง ซ้ำในช่วงน้ำท่วมไม่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 22 พ.ย.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับไม่สามารถติดต่อเพื่อสั่งการช่วยเหลือประชาชนได้
วันนี้(27 พ.ย.) กรมการปกครองได้เผยแพร่เอกสารข่าว มีใจความว่า ตามที่กรมการปกครอง ได้มีคําสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ตําแหน่งนายอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจํา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป นั้น
สืบเนื่องจากขณะนี้เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาถือเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล และตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2568 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ได้ยกระดับ การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4 ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยที่ตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญ ที่จะต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน แต่ปรากฏว่า นายเอกยังอภัย ณ สงขลา ได้อยู่ในพื้นที่ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อีกเลย ประกอบกับผู้บังคับบัญชาในทุกระดับก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสาร และสั่งการได้เช่นกัน ทําให้ไม่สามารถประสานงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ นายอําเภอหาดใหญ่ยังไม่เข้าร่วมประชุมประจําวันกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 เพื่อประสานงานและรับทราบ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อสั่งการ คําสั่งของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะต้องเข้าร่วมประชุมเป็นประจําทุกวัน ทําให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ ดังนั้น กรมการปกครองพิจารณาแล้ว จึงได้มีคําสั่งให้นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา มาช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง และได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้ นายดํารงศักดิ์ แก้วดวง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รักษาการในตําแหน่งนายอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แทน ซึ่งขณะนี้นายดํารงศักดิ์ แก้วดวง ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และได้ประสานงานบูรณาการกับหน่วยทหาร ตํารวจ ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ต่อมากรมการปกครอง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญา กรณีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้สั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอหนองจิก ที่ 10 จังหวัดปัตตานี ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้รถยนต์ของทางราชการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการสร้างบ้านพักส่วนตัวของตน ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และสั่งการให้ไปทําการก่อสร้างบ้านพักส่วนตัวหลังดังกล่าวโดยมิชอบ
ด้วยเหตุดังกล่าวกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่งสําคัญของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย บุคคลที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวย่อมต้องดํารงตนเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และความไว้วางใจ จากประชาชนในพื้นที่ การที่ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ประกอบกับภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย รวมถึงภารกิจของรัฐบาล มีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
กรมการปกครองจึงมีคําสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ออกจากราชการไว้ก่อน ในฐานความผิดตามมาตรา 172 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และมีมูลความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
การดําเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด มิได้มีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดตามที่ ปรากฏข่าวสารแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกัน