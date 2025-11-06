โดนอีกเรื่อง! ป.ป.ช.ชี้มูล "ณรงค์" อดีตรองอธิบดีพส. ทุจริตเงินช่วยผู้ยากไร้

ป.ป.ช.ชี้มูล "ณรงค์ คงคำ" อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทุจริตเงินช่วยผู้ยากไร้เพิ่มอีกกรณี
วันนี้(6พ.ย.)นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายณรงค์ คงคำ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับพวก ทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2560 ที่จัดสรรให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อปีงบประมาณ 2560 ก่อนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งให้แก่นิคมสร้างตนเองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้สั่งการไปยัง นายประยุทธ พานิชนอก ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แจ้งให้นายดิเรก มังคละ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ทราบว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งให้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร โดยจะต้องนำส่งเงินกลับคืนให้แก่ส่วนกลางจำนวนร้อยละ 20 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่อมาเมื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรได้รับโอนเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวม 3,500,000 บาท แล้ว นายดิเรก มังคละ ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานขอความร่วมมือกลุ่มฝึกอาชีพและกลุ่มกองทุนต่าง ๆ ให้คืนเงินสงเคราะห์ร้อยละ 20 โดยหักเก็บไว้กับนายดิเรก มังคละ ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานการเบิกจ่ายและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อนำเงินที่หักเก็บไว้ดังกล่าวรวม จำนวน 600,000 บาท ส่งมอบให้นายประยุทธ พานิชนอก ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และนายเวชชยันต์ ศีรษะโคตร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย เพื่อรวบรวมเงินส่งคืนให้กับนายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามที่ได้สั่งการไว้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของนายณรงค์ คงคำ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ส่วนการกระทำของนายดิเรก มังคละ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง การกระทำของนายประยุทธ พานิชนอก และนายเวชชยันต์ ศีรษะโคตร มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
สำหรับความผิดทางวินัย เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่นายณรงค์ คงคำ ออกจากราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีคำสั่งลงโทษปลดนายดิเรก มังคละ และนายประยุทธ พานิชนอก ออกจากราชการ และมีคำสั่งลงโทษไล่นายเวชชยันต์ ศีรษะโคตร ออกจากราชการ ในการกระทำความผิดในเรื่องนี้แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้อง
ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยอีก ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชาทราบให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) ต่อไป
ก่อนหน้านี้ปปช.มีมติชี้มูลนายณรงค์คงคำไปแล้วกรณีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2560 ที่จัดสรรให้กับนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์