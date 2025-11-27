ดร.เอ้ นำพรรคไทยก้าวใหม่ แถลงเปิดตัวคาราวานช่วยน้ำท่วมภาคใต้

แนะข้อเสนอที่ต้องทำทันที ตั้งศูนย์บัญชาการหนึ่งเดียว - โฆษกหนึ่งเดียว - ระบุเส้นทางปลอดภัย - ฟื้นฟูสาธารณูปโภค - อพยพตามลำดับ - มีแพทย์พร้อมช่วยเหลือ ชี้ควรเปิดช่องระบายน้ำ เหตุคันถนนลพบุรีราเมศวร์ ขวางไว้อยู่ ขณะทีมเศรษฐกิจ เสนอ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ - กองทุนสภาพคล่อง - พักชำระหนี้ - ลงทุนโครงสร้างแก้ปัญหาระยะยาว
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ แถลงข่าวนำคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ รวมถึงเปิดข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เป็นคำถามที่ก้องอยู่ในใจ ในหัวของเรา วันก่อนน้ำท่วม อ.แม่สาย ที่ จ.น่าน และอื่น ๆ จ.พระนครศรีอยุธยา ก็คงต้องอยู่กับน้ำถึงปีหน้า กรุงเทพฯ ก็รอจมทะเลอย่างเดียว ถ้าไม่ทำอะไร และภาพที่เห็นในภาคใต้นั้น ไม่ได้ดีเลย แต่หาดใหญ่ เมืองเศรษฐกิจหลัก วันนี้จมน้ำโดยสมบูรณ์แบบ ตนเองโทรคุยกับญาติ เสียงสะท้อนคือเสียงที่ตนเองบอกไป เป็นเสียงคนหาดใหญ่ที่วันนี้สุดแทนจะทรมานจริง ๆ ไม่มีการเตือนภัย ไม่มีการบอกให้อพยพ กว่าจะบอกก็ไม่มีอะไรเหลือ อีกทั้งยังมีภาพคนหาดใหญ่ต้องไต่สายไฟฟ้า โดยหากตามมาตรฐานสูง 5 เมตร และไม่รู้ว่าต้องเจออะไร ยังเหลือพลังงานคงค้างหรือไม่ เราต้องเห็นภาพเด็ก พ่อแม่ลูกต้องทุบหลังคาออกมา และเมื่อวานทีมเจ็ตสกี เห็นคนหลุดมือไป 2 คนต่อหน้าต่อตา วันนี้เป็นเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งอยากบอกว่า ภัยพิบัตินี้มันควรป้องกันได้ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนเองและพรรค ไม่ต้องการที่จะโทษใคร แต่เราประกาศตัวว่าเป็นเสียงที่แท้จริงของประชาชน เสียงที่ถูกต้อง และต้องมาพร้อมความรู้ และความเป็นมืออาชีพ เราจะพูดความจริงภายใต้หลักทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ แม้เราจะเจอกระแสที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เราจะเป็นพรรคแรกที่จะบอกว่าน้ำท่วมที่คนต้องจม เกิดเพราะอะไรอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการแอบแฝงทางการเมือง บอกอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้ประสบการณ์ความรู้ระดับโลก ทั้งด้านธรณีวิทยา น้ำ เพื่อจุดประสงค์เดียวคือ การซับน้ำตาของคนไทยอย่างถาวร พร้อมแสดงความเสียใจจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ และขออาสาเพื่อเป็นตัวแทนทุกคนทั้งคนใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ขอเป็นพรรคที่ต่อสู้กับภัยพิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม
วันนี้ทีมงานของพรรค อยู่ในพื้นที่เปิดโรงครัว ศูนย์ช่วยเหลือ มีการเปิดระบบริจาค เพื่อส่งคาราวานเข้าไป พร้อมเปิดระบบให้ประชาชนบอกพิกัดในการเข้าไปช่วย และสิ่งที่พรรคทำ คือพรรคที่เสนอทางแก้วินาทีนี้ จะแก้อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน
นายสุชัชวีร์ ได้ไล่เรียงภาพถ่ายทางอากาศของ อ.หาดใหญ่ ชี้ให้เห็นเส้นทางน้ำ พร้อมเสนอข้อเสนอที่ต้องทำตอนนี้ทันที ได้แก่
1.ตั้งศูนย์บัญชาการสูงสุดหนึ่งเดียว เสนอให้ใช้พื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ ที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือได้
2.ระบุเส้นทางปลอดภัย ด้วยข้อมูลดาวเทียม ใช้ข้อมูลกู้ภัยสากลในการแบ่งสี แบ่งพื้นที่ แต่วันนี้กลับไม่เห็นเลย
3.ตั้งโฆษกหนึ่งเสียงตัวจริง ในการให้ข้อมูล
4.ฟื้นสาธารณูปโภคสำคัญให้ได้ ทั้งเครื่องปั่นไฟ เรื่องน้ำดื่มอาหาร ต้องพร้อม
5.อพยพตามลำดับเร่งด่วน ลดการสูญเสีย จัดอันดับตามเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และอื่นๆ
6.กองกำลังแพทย์ พยาบาลอต้องพร้อม
ทั้งหมดนี้ คือทางรอดที่รอดพ้นไป 24 ชั่วโมงนี้ให้ได้ จึงวิงวอนขอให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำในวิกฤติฉุกเฉินนี้ เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเอง และเป็นกำลังใจให้กับประชาชน
นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า เราขอเป็นพรรคแรกเสนอมาตรการเร่งด่วน ระบายให้เร็วที่สุดออกจาก อ.หาดใหญ่ ให้ได้โดยที่น้ำไม่สามารถไหลไปที่ทะเลสาบสงขลานั้น เพราะติดคันถนนลพบุรีราเมศวร์ คันถนนขวางน้ำอยู่ ทางแก้คือต้องเปิดพื้นที่เล็ก ๆ ให้น้ำไหลสะดวก เพื่อให้ไปถึงทะเลสาบสงขลา รัฐจะต้องดูแลพี่น้องขาวสงขลาอย่างเป็นธรรม เจาะจุดขวางทางน้ำ และมีสะพาน ส่วนข้อเสนอที่ยั่งยืน ต้องมีการปฏิรูปผังเมือง ทำอุโมงค์ลอดใต้เมือง ซึ่งไม่ต้องเวนคืนที่ดินด้วย
ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจดิจิทัล พรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวว่า นโยบายแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยจากเหตุการณ์นี้ กว่า 800,000 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจาก ปล้นคนกว่า 8 เสนครอบครัว ปล้นความฝันจากเด็ก ๆ ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก จำเป็นต้องดำเนินนโยบายเร่งด่วน โดยจากข้อมูลศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ หอการค้าไทย ระบุว่า หากปล่อยไว้เกิน 10 วันความเสียหานอยู่ที่ 20,000 - 30,000 ล้านบาท ข้อเสนอแนวทาง ดังนี้
1.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สนับสนุนสภาพคล่องผู้ประสบภัย วิงวอนทั้งรัฐบาล และภาคเอกชนที่ทำได้ต้องทำ รักษาความต่อเนื่องของการบริโภค จ้างงาน
2.กองทุนเพิ่มสภาพคล่อง เสนอตลาดหลักทรัพย์ ให้มีรางวัลกับคนที่จ่ายดอกเบี้ยตรง และมีมาตรการกับคนมี่จ่ายล่าช้า เสนอให้จัดตั้ง clash flow funds ให้มีโอกาสในการแก้ไขปัญหากับเศรษฐกิจ และร้านค้า คนก็จะไม่ตกงาน และระบบการเงิน
3.การพักชำระหนี้ให้กับประชาชนที่ประสบภัย อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้กลับมามีเวลายืนได้อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนอย่างมาก
4.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว เพื่อระดมทุนสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในภาคกลาง ภาคใต้ อย่างเป็นระบบ ป้องกันความเสียหายในอนาคต
ส่วนผลลัพธ์ของนโยบาย ระยะสั้น 0 - 6 เดือนที่ต้องฟื้นฟูกำลังซื้อ และสภาพคล่องประชาขน รักษาธุรกิจ SMEs ลดการว่างงาน ส่วนระยะกลาง - ยาว (6 เดือน - 5 ปี) ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วม
ดังนั้น เราจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลเข้าดำเนินการต้องทำข้อ 1 - 2 ทันทีภายใน 30 วัน, บูรณาการระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน และจัดตั้งคณะทำงานติดตามความคืบหน้ากำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ประเมินผลนโยบายอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ ยังมีคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยเป็นรถบรรทุกที่จะเดินทางออกจากที่ทำการพรรคไทยก้าวใหม่ โดยมีช่องทางในการติดต่อ เพื่อรับของบริจาคนำไปส่งให้กับพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยในภาคใต้ด้วย