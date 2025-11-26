เปิดเช็กลิสต์ 27 ข้อ! สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อน้ำลด ชี้จำเป็นต้องล้างโคลนขณะเปียกก่อนแห้งแข็ง เตรียมตัวรับมือฝุ่นคลุ้ง-แย่งช่างไฟฟ้า

คำแนะนำสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ในการเตรียมพร้อมรับมือ "ภารกิจล้างเมือง" เมื่อน้ำลด ชี้ต้องทำความสะอาดแข่งกับเวลา โดยเฉพาะการรีบใช้ "น้ำท่วม" ล้างขี้โคลนออกจากบ้านทันที ห้ามรอจนแห้งเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเข้มข้นด้านความปลอดภัย สุขอนามัย การเตรียมเอกสารเคลมประกัน และข้อคิดเตือนใจ โดยย้ำให้เลิกนิสัย "งก" หรือ "ขี้โวยวาย" เพราะอาจถูกปล่อยทิ้งและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่ำในการรับความช่วยเหลือและเยียวยา
วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ”Poldej Srisook” ออกมาโพสต์ข้อความแนะนำวิธีจัดการหลังน้ำลด หลังมีรายงานว่าน้ำทะเลไม่หนุนแล้ว เหมาะสำหรับการนำเครื่องผลักดันน้ำมาดันน้ำลงทะเล โดยได้สรุปแนวทางปฏิบัติที่สำคัญและเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเน้นการรักษาความปลอดภัย สุขภาพ การทำความสะอาด และการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการเยียวยา มีใจความว่า
“การเตรียมการปฏิบัติเมื่อน้ำลด
เพราะอาจารย์โย Pisaisit Chaijareenont รีเควสมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่หาดใหญ่ สเกลมันใหญ่มากจนน่ากลัว
1. เมื่อน้ำลดลงเหลือสักฟุตกว่าๆ หรือถ้าเดินทางเข้าออกสะดวก ให้รีบกลับเข้าบ้านพร้อมเครื่องมือทำความสะอาด ช่วงนี้น้ำประปาจะยังไม่มาต้องทำใจ ควรระวังใส่รองเท้าบูต แว่นตา ถุงมือให้เรียบร้อย อย่าให้เกิดอุบัติเหตุหรือแผล หมอเขาไม่ว่างมารักษาให้แน่ๆ ยาฉี่หนูหาได้ก็ควรหามากินกันไว้
2. ถ่ายรูปความชิบหายทุกแง่มุมทุกชิ้นก่อนให้หมด จำเป็นมากต้องใช้ตอนเคลมประกันและขอรับเงินเยียวยา
3. จัดการเอาของมากองไว้ข้างนอกบ้าน เอาชิ้นใหญ่หนักๆ อยู่ข้างใต้ ของหนักรองๆ ลงไปเทินไว้ข้างบน มันจะได้ไม่ลอยไปไหน
4. เอาน้ำท่วมนั่นแหละล้างบ้านเลย เพราะถ้ารอจนน้ำแห้งจะชิบหายหนักมากจากขี้โคลนที่เกาะแห้งแล้วจะเอาออกยาก อย่างน้อยๆ ถ้าในช่วงมีน้ำประปาแล้วมาล้างให้สะอาดอีกครั้ง จะได้ไม่เหนื่อยมาก
5. ทิ้งอะไรได้ทิ้งไปเลย ยกเว้นเอกสารราชการ คุณวุฒิการศึกษา บัญชีเงินฝากธนาคาร จะสำคัญตอนขอใหม่ ถ้ามีตัวเก่าที่จมน้ำจะของ่ายและไวกว่าไม่มี
6. ล้างผนังให้โคลนหมด ถ้าจะกลับมานอนบ้านต้องวางแผนเรื่องอาหาร น้ำ และการขับถ่ายให้ดีก่อน ถ้าลำบากก็ให้ไปอยู่ศูนย์อพยพต่อ อย่าเพิ่งเข้ามาอยู่ เอาของมีค่าติดตัวไว้
7. แต่ละวันให้เข้ามาล้างเรื่อยๆ อย่าให้มีขี้โคลนแห้งติดผนังมาก และจะได้เป็นการระบายความชื้น
8. พอน้ำแห้งเป็นโคลน เอาไม้ยางกวาดน้ำมากวาดขี้โคลนออกไปให้มากสุด ปกติน้ำไฟจะมาหลังจากที่น้ำแห้งแล้ว 1-2 วัน โดยไฟจะมาก่อน แต่น้ำอาจจะนานกว่าถ้าแหล่งน้ำดิบขุ่นมาก ที่สูบน้ำดิบพัง และ/หรือโรงประปาพัง ถ้าน้ำไฟมาแล้วก็ขอบคุณสวรรค์เลยให้รีบทำความสะอาดให้เร็วที่สุด
9. แยกขยะกองไว้ อันไหนจะเก็บก็ทำความสะอาด อันไหนไม่เก็บ เอามาวางหน้าบ้าน เทศบาลเขาจะจัดทีมเก็บตอนล้างเมืองเอง
10. ปลงๆ บ้าง สมบัติไม่ตายหาใหม่ได้ อย่าเก็บของน้ำท่วมที่ทำความสะอาดไม่ได้ไว้เด็ดขาด ให้คิดว่าถ้ามันเปื้อนขี้หมามาแล้วเราจะเก็บมั้ย
11. เมื่อน้ำแห้ง จะต้องระวังเวลาเดินจะเป็นโคลนลื่นหกล้มง่าย คนแก่ควรระวังมาก เศษแก้วเศษกระจก เศษตะปูจะเยอะมาก ระวังอย่าขับรถเข้าในจุดที่ถนนไม่เคลียร์ ยกเว้นว่ารถจะดอกยางใหญ่หนามากๆ เพื่อนๆ ควรช่วยๆ กันนั่งไปด้วยกัน อย่าแห่กันเอารถออกมามากนัก ถนนมันไม่ดี
12. รีบจองตัวช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างส้วมเลย แม่งแย่งกันจนแทบจะยิงกันตาย
13. อย่า "งก" ไม่เข้าเรื่อง ไอ้นิสัยประเภทบาทเดียวไม่ได้กูต้องเอาให้คุ้ม ควรเลิกเสีย เพราะคนงก และเห็นแก่ตัวจะถูกปล่อยทิ้ง ไม่มีใครช่วย ใจเขาใจเรา
14. บ้านไม่สะอาดจริง อย่าทะลึ่งทำกับข้าวเอง ระวังจะท้องเสียเป็นอหิวาต์ตายไม่คุ้ม กินโรงทานไปก่อน
15. จำไว้ว่าเตาแก๊สปิคนิค ถังน้ำแข็งและกระติกน้ำแข็งจะทำให้ชีวิตดีและง่ายขึ้นมาก เพราะเมื่อน้ำแข็งขายได้ คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น
16. ชุมชนควรรวมกลุ่มกันให้เหนียวแน่น รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย ท่องไว้เลย
17. ทำบัญชีของที่เสียหายไว้ เวลาขอรับเงินเยียวยา ใส่ข้อมูลให้ครบ จะได้ไม่เสียโอกาสและสิทธิ
18. อย่าทำตัวเป็นคนขี้โวยวาย เรียกร้องสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะจะไม่มีใครมาดูแล
19. เจ้าหน้าที่ประกันจะมาเซอร์เวย์ ให้เอารูปถ่ายข้อมูลให้เขา ดูแลเขาหน่อย น้ำสักแก้วจะทำให้อะไรๆ สะดวกขึ้นมาก แอบกระซิบอย่างหนึ่งว่า คนหัวหมอ เบิกเกินจริง คนขี้โวยวาย คนไร้น้ำใจ บริษัทประกันเขารู้หมด เขามีเครือข่ายธุรกิจที่รู้แม้แต่ว่าถังขยะยี่ห้อที่คุณซื้อมาจากห้างราคาเท่าไหร่ ถ้าเขารู้ว่าตอแหล เขาจะให้คุณเป็นคนลำดับความสำคัญต่ำ
20. หาอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องมือทำความสะอาด เครื่องอัดฉีดน้ำ สารทำความสะอาดต่างๆ ถ้าไม่มีเงินซื้อหุ้นกันหลายๆ คนก็ได้ และรีบไปซื้อเสียโดยไว เพราะมันจะหมดเร็วมาก เป็นนาทีนะครับ ไม่ใช่เป็นวัน
21. จะกินอะไรต้องล้างมือล้างหน้าก่อนเสมอ
22. พอน้ำแห้งจริงๆ จะมีแต่ฝุ่นคลุ้งทั้งเมือง หน้ากากอนามัยต้องมี ถ้าใส่แล้วหลวมให้เอาแม็กซ์เย็บกระดาษเย็บให้ฟิต ไม่งั้นจะสูดฝุ่นจนติดเชื้อในทางเดินหายใจได้
23. แม้ทางเทศบาลจะล้างเมืองแล้ว บ้านเมืองจะไม่สะอาดจนกว่าฝนจะตกหนักๆ ลงมาล้าง 5 ครั้งก่อน ช่วงก่อนหน้านั้นมันจะเหมือนประเทศด้อยพัฒนาแถวๆ แอฟริกา ต้องอดทน หน้ากากอนามัยต้องมี ระวังสตรีทฟูดและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด
24. ของไหนที่แถวๆ บ้านมีขาย ให้ซื้อของในชุมชนก่อน แต่ถ้าไม่มีหรือแพงจริงๆค่อยซื้อออนไลน์ ช่วยกันผ่านวิกฤตให้ได้
25. สำหรับเรื่องปลั๊กไฟ ส่วนใหญ่ปลั๊กที่น้ำท่วม ถ้าขี้โคลนมันไม่ได้อัดเข้าไปมากๆ ตู้เบรกเกอร์ไม่ได้จมน้ำ ถ้าน้ำแห้งและปลั๊กแห้ง มันจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม จึงเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องมาเปิดบ้านรีบล้างก่อนไฟจะมา เพราะถ้าขี้ดินมันออกไปและแห้ง ก็ใช้ไฟได้ แต่พวกที่ปลั๊กมันอยู่เตี้ยมากๆ ถ้าไม่แน่ใจควรตัดไฟเฉพาะชั้น แล้วใช้ไฟจากชั้นบน หรือเรียกช่างไฟมาดูก่อนจะดีกว่า
26. หลังจากน้ำแห้ง อย่าเพิ่งรีบซ่อมบ้าน สีตรงไหนล่อน ดึงมันออกให้หมด ทิ้งไว้ก่อน ความชื้นจะได้ระบายเร็ว ไม่งั้นถ้าทาสีทับเร็วเกินไป ยังไม่แห้งดี ราจะขึ้นแล้วจะแก้ยากมาก กว่าจะได้ซ่อม มักจะล่อเข้าไปหน้าแล้งเลย
27. คนที่อยู่ตึกแถว เวลาล้างบ้าน รายละเอียดมันมักจะน้อยล้างง่าย แต่ความซวยจะเกิดขึ้น ถ้าไอ้ห้องข้างๆ มันไม่มาล้าง มันจะเป็นแหล่งเสื่อมโทรม คนที่มีตึก แม้ไม่ได้อยู่ใช้ประโยชน์ก็ควรต้องรับผิดชอบสังคมและมาล้าง