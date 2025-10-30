น้ำท่วมชัยนาทเริ่มคลี่คลาย หลังเขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำต่อเนื่อง เหลือแค่บางจุดยังมีท่วมขัง

ชัยนาท - สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชัยนาทเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำลงต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำท้ายเขื่อนลดต่ำกว่าตลิ่งแล้ว หลายพื้นที่น้ำแห้ง ถนนกลับมาใช้สัญจรได้ ขณะที่บางจุดยังต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ
วันนี้ (30 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,412 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,570 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในเวลา 16.00 น. วันนี้ จะลดลงอีกเหลือเพียง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนบริเวณอำเภอสรรพยา ลดลงจากเดิมอีก 24 เซนติเมตร
จากการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 ตำบลท้ายเขื่อนเริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา ระดับน้ำที่ท่วมขังในหมู่บ้านลดลงจนถนนกลับมาใช้สัญจรได้แล้ว ทั้งถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาและทางเข้าหมู่บ้าน รวมถึงบริเวณวัดสมอและโรงเรียนวัดสมอที่น้ำลดจากตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชาวบ้าน และอาสาสมัครช่วยกันทำความสะอาดคราบโคลนและสิ่งของ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนโดยเร็ว
ด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ยังคงมีน้ำท่วมขังรอบอาคารราว 20 เซนติเมตร โดย นายแพทย์ณิปไทย ศีลาเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงอสม. ที่ทุ่มเทดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งนาในบางส่วน ซึ่งทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกได้นำเครื่องสูบน้ำหลายเครื่องติดตั้งบริเวณถนนคันคลองมหาราช หมู่ที่ 3, 4 และ 5 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยมีการปิดถนนเป็นช่วง ๆ เพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว