น้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ! สาวร้องไห้กลางน้ำหน้าเซ็นทรัล ฝ่าวิกฤตรถดับระนาว - โวยรถใหญ่ไร้น้ำใจ”

ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหนักรถดับระนาว ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เล่าประสบการณ์สุดระทึกฝ่าน้ำสูงหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจนร้องไห้ ต้องเปิด YouTube ดูวิธีขับรถลุยน้ำแบบเรียลไทม์ ใช้เทคนิคปิดแอร์ เกียร์ต่ำ ขับช้าๆ จนรอดปลอดภัย โวยรถใหญ่ไร้น้ำใจขับเร็วทำน้ำกระเด็น ทั้งที่รถคันอื่นกำลังดิ้นรนฝ่าน้ำ ปิดท้ายด้วยคำถามเจ็บๆ “นี่หรือคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ คนปริมณฑล”
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kittima Thara-rattanakul ของ น.ส.กิตติมา ธารารัตนกุล ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ ฝ่าน้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อคืน น้ำสูงมากจนรถหลายคันดับ จุดวิกฤตสุดคือหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะที่น้ำสูงมาก ถึงกับร้องไห้ แต่ก็พยายามขับด้วยความระมัดระวัง - ปิดแอร์, ใช้เกียร์ต่ำ, ขับช้าๆ จนผ่านพ้นมาได้ โกรธรถใหญ่ที่ขับเร็วทำน้ำกระเด็น แต่สุดท้ายรถรอดปลอดภัย มีน้ำเข้ารถนิดหน่อย ขอบคุณตัวเองที่มีสติและรถที่สู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“อยากเล่าประสบการณ์ฝ่าน้ำท่วมเส้นแจ้งวัฒนะเมื่อคืนค่ะ สมคำร่ำลือจริงๆ สงสารรถที่ดับทุกคันเลย ตอนแรกตัวเองก็คิดว่าไม่รอดแล้ว รถติดบนสะพานนานมาก ลงจากสะพานถึงได้รู้ว่าน้ำท่วมสูงมาก รถหลายคันไม่กล้าเสี่ยงไป จอดกระพริบไฟเลย หลายคันดับ จุดที่สูงมากคือทะลักฟุตบาท ซึ่งเป็นจุดที่ไม่ควรขับรถฝ่าไปเป็นอย่างยิ่ง แต่สำหรับพิมคือมันมาแล้วอ่ะ กลับตัวไม่ได้แล้ว ต้องเดินหน้าอย่างเดียว และรถใหญ่ก็ขับได้ทรามมาก คิดว่าตัวเองท่อสูงเร่งเครื่องเลย มีหลายครั้งที่เปิดกระจกตะโกนบอกว่า ขับเบาๆหน่อย(โว้ย!) แต่เสียงพิมคือดังมากแหละ!! ที่โมโหมากคือรถสไลด์ มันคิดว่ารถมันใหญ่ บีบแตรใส่พิมเพื่อจะขอทางแล้วขับปาด น้ำยิ่งกระแทกท้องรถอีก เลยเปิดกระจกไปเลยบอกว่าขับเบาๆ รถคนอื่นไม่สูงเหมือนรถคุณ เขาก็มองหน้า จากนั้นก็ขับเข้ามาจอดอยู่ตรงเลนกลาง ไม่แน่ใจว่ามารับลูกค้า หรือมารอเผื่อมีรถดับแล้วจะได้เรียกเลย ยังนึกอยู่ในใจ หรือเราจะต้องใช้บริการมันวะ ไม่อย่างนั้นคือโคดเสียหน้าเลยนะ 😆
จุดที่วิกฤตที่สุดคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คือสูงสุดใจจนพิมร้องไห้เลย แล้วข้างหน้าไม่มีรถใครเลยนอกจากรถพิม เพราะคันอื่นไม่กล้าฝ่ามา แต่พิมคิดว่าไม่อยากให้รถแช่น้ำนาน ยังไงก็ต้องออกจากจุดนี้ให้ได้ เปิด YouTube ดูวิธีขับเวลาลุยน้ำท่วมเลย เอาจริง ปิดแอร์ตั้งแต่เห็นน้ำแล้ว ใช้เกียร์ต่ำ ค่อยๆขับประคองมาเรื่อยๆ สลับเหยียบเบรค โคตรขอบคุณพิมพ์ใจ(ชื่อรถพิมค่ะ)ที่สู้สุดใจไปกับพิม เอาจริงตอนร้องไห้ เพราะคิดว่ารถดับแน่ๆ น้ำสูงเหลือเกิน อีกส่วนคือเจ็บใจด้วย เชี่ย! นี่หรือคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ คนปริมณฑล!!! พอผ่านจุดวิกฤตมาได้ จอดกระพริบไฟตรงเกาะกลางถนน แล้วเหยียบเบรคหลายครั้งมาก เหยียบย้ำแล้วย้ำอีก แล้วเช็คว่ามีน้ำเข้ารถมั้ย สรุปมีเข้ามานิดนึง น่าจะตอนที่เปิดประตูไปเช็คระดับน้ำ แล้วมอไซค์แม่งก็ขี่ผ่านน้ำกระฉอก แต่ไม่เป็นไร แค่นี้จิ๊บจ๊อย (นัดร้านประจำ เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะไปให้เค้าจัดการให้) พอเลยจุดวิกฤตแล้วขึ้นสะพานไปได้ เหยียบเหมือนหนีซอมบี้เลยค่ะ ลองเปิดแอร์ ตามคำแนะนำจากใน YouTube ก็เอ๊ะ! ทำไมแอร์ไม่เย็น อ้อ ข้างนอก 24°C แอร์ในรถพิมตั้งไว้ที่ 26.5°C แฮ่ จากนั้นคือรีบเหยียบกลับบ้านเลย ถึงบ้านก็เช็คว่ามีน้ำเข้าตรงไหนบ้างหรือเปล่า มีสัญญาณไฟอะไรกระพริบไหมตามคำแนะนำใน YouTube สรุปคือไม่มีอะไร แต่เดี๋ยวก็ต้องไปเช็คอีกทีนึง
จากเหตุการณ์นี้บอกเลย #ขอบคุณตัวเองที่มีสติ ประคองรถให้พ้นจากสถานการณ์ที่โคดดดจะเลวร้ายตรงนั้นมาได้“