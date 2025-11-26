ชาวเน็ตผวาคลิป "ร่างผู้เสียชีวิต" ลอยผ่านหน้าที่พัก บ้างบอกว่าเป็นชิ้นส่วนของหุ่น

โลกออนไลน์แชร์คลิปสุดหดหู่ที่บันทึกได้จากบ้านผู้ประสบภัย เผยให้เห็น "ร่างผู้เสียชีวิต" ลอยผ่านที่พักไปต่อหน้าต่อตา ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยว แม้ชาวเน็ตบางส่วนจะคลางแคลงว่าอาจเป็นเพียงหุ่นลองเสื้อ แต่ความสูญเสียที่ปรากฏจริงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเศร้าสลดกับมหันตภัยครั้งนี้
จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่กลายเป็นอัมพาต ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนท่วมมิดชั้นสองของอาคารบ้านเรือน และระบบการสื่อสารถูกตัดขาด ประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ภายในบ้านโดยขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายวัน รายงานล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10 ราย
ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย.) ได้เกิดกระแสความหวาดผวาในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกจากภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูง โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นวัตถุปริศนาคล้ายร่างของผู้เสียชีวิต ลอยผ่านหน้าต่างบ้านพักไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางกระแสน้ำสีขุ่นที่ไหลเชี่ยว
คลิปวิดีโอสั้นๆ นี้สร้างความหดหู่ใจแก่ผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ถึงวัตถุที่ลอยอยู่ในน้ำ แม้จะมีบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุดังกล่าวอาจจะคล้ายกับส่วนขาของหุ่นลองเสื้อที่หลุดลอยมาตามน้ำ
อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวเน็ตต่างแสดงความรู้สึกหดหู่และเศร้าสลด ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานยอดผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตอกย้ำถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่กำลังคุกคามชีวิตผู้คนในอำเภอหาดใหญ่
สถานการณ์โดยรวมของหาดใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง หลายพื้นที่น้ำท่วมสูงจนมิดชั้นสองของอาคารบ้านเรือน ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถอพยพได้ทัน และต้องรอความช่วยเหลืออยู่บนชั้นบนสุดของบ้านโดยไม่มีอาหารและน้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายวัน ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงพยายามเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเพื่อลำเลียงความช่วยเหลือออกมาให้ได้มากที่สุด
ชมคลิป