COS เปิดตัวร้านโฉมใหม่ ณ ไอคอนสยาม

COS แบรนด์แฟชั่นจากลอนดอน พร้อมเปิดประตูต้อนรับสู่ร้านโฉมใหม่ ณ ไอคอนสยาม หนึ่งในจุดหมายปลายทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โดดเด่นที่สุดของกรุงเทพฯ พื้นที่ของร้านได้รับการออกแบบโดยทีมภายในของแบรนด์ ถ่ายทอดความสมดุลระหว่างการค้นหาวัสดุใหม่ๆและการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน ที่สร้างบรรยากาศอันอบอุ่น และชวนให้เข้ามาสัมผัส
ร้านใหม่แห่งนี้มีพื้นที่กว่า 560 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยเฉดสี พื้นผิว และวัสดุที่จัดวางอย่างประณีต เพื่อเป็นฉากหลังสุดละเมียดสำหรับคอลเลกชันของ COS ทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับถูกจัดวางบนราวอลูมิเนียมและโต๊ะงานฝีมือจาก Paper Factor ซึ่งผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสรีไซเคิลและย้อมสีด้วยเม็ดสีจากธรรมชาติ พื้นร้านปูด้วยกระเบื้องเทอร์ราซโซจาก Grassi Pietre ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลถึง 90% และตกแต่งด้วยพรมทอมือสั่งทำพิเศษจาก Kasthall
เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นได้รับการคัดสรรเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชมในงานฝีมือเหนือกาลเวลาของ COS ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม้เบิร์ชจาก Goons สตูดิโอออกแบบในปารีส ที่จัดวางคู่กับโซฟา Eave จาก Audo Copenhagen เก้าอี้ดีไซน์ไอคอนิก Alky Chair จาก Giancarlo Piretti ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับโต๊ะข้างสไตล์โครเมียมยุค 1970 จาก Six The Residence รวมถึงเตียงเดย์เบดและที่นั่งบุผ้าด้วยมือจาก NOR11 ที่นำเสนอความนุ่มนวลตัดกับโทนไม้เข้มและเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยภายในห้องลองเสื้อ ส่วนทั่วทั้งร้านประดับด้วยโคมไฟติดผนังและโคมไฟตั้งโต๊ะ Bon Bon จากดีไซเนอร์ Helle Mardahl ในเฉดสีลูกกวาดที่ให้แสงสว่างอ่อนโยน
ร้าน COS สาขาไอคอนสยามกลับมาเปิดอีกครั้งพร้อมคอลเลกชัน Autumn Winter 2025 สำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ที่นำเสนอซิลูเอตเหนือกาลเวลา ตัดเย็บอย่างประณีตด้วยวัสดุคุณภาพสูง และตกแต่งด้วยรายละเอียดที่ร่วมสมัยอย่างคาดไม่ถึง