แฉ “ห้องลับใต้บันได” จีนเทาออกเงินสร้างเอง 2 ล้าน อาหารหรู-นางแบบเสิร์ฟถึงที่ จ่ายค่าดูแลเดือนละ 30 ล้าน

1 ใน จนท.ที่ถูกสั่งย้าย แฉ “ห้องลับใต้บันได” เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นักโทษจีนเทาออกเงินสร้างเอง 2 ล้าน มีอาหารหรูเสิร์ฟ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ ทุกวันอาทิตย์มี จนท.ราชทัณฑ์ไปรับนางแบบจากสนามบินมาบำเรอถึงห้อง โดยจ่ายค่าดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงเดือนละ 30 ล้าน บิ๊กเรือนจำรับไปคนเดียว 10 ล้าน แต่อ้างแบ่งไปจ่ายเป็นสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ ทำให้ต้องติดหลังแห มีความผิดไปด้วย
วันนี้(25 พ.ย.) มีรายงานความคืบหน้ากรณีอื้อฉาวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังมีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เอื้อประโยชน์นำหญิงชาวจีนเข้าไปบำเรอนักโทษจีนเทา รวมถึงเปิดทางให้นำสิ่งของต้องห้ามและของฟุ่มเฟือยเข้าไปในเรือนจำอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมานางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามคำสั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่รวม 20 ราย พร้อมสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2 ราย ขณะที่ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 1510/2568 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ย้ายเจ้าหน้าที่ 19 รายออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นั้น
ล่าสุด 1 ใน 19 เจ้าหน้าที่เรือนจำที่ถูกย้ายดังกล่าวเปิดเผยว่า ห้องลับใต้บันไดที่เป็นสถานที่ซึ่งนักโทษจีนเทามาพบปะกับหญิงชาวจีนนั้น ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 9 เดือนก่อน โดยใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากนักโทษจีนเทาเอง โดยห้องนี้บางสัปดาห์ไม่ได้เปิดใช้งานเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น และเป็นสถานที่ให้สิทธิพิเศษแก่นักโทษจีนเทาเหนือผู้ต้องขังคนอื่น
โดยในห้องลับดังกล่าวจะมีอาหารหรูจากร้านนอกเรือนจำที่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นเจ้าของ และอาหารจากแดนสูทกรรมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นำมาเสิร์ฟให้ถึงที่ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น และไมโครเวฟ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คอยขับรถไปรับหญิงสาวชาวจีนจากสนามบินเข้ามาบำเรอผู้ต้องขังทุกวันอาทิตย์
ทั้งนี้ นักโทษจีนเทาได้จ่ายค่าดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 คน รวมเดือนละไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท โดยผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้รับส่วนแบ่งถึง 10 ล้านบาทต่อเดือน แต่ผู้บริหารรายดังกล่าวให้การว่าไม่ได้รับเงินไว้เพียงคนเดียว แต่แบ่งบางส่วนให้เป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เป็นการตอกย้ำว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมกระทำผิดฐานรับส่วยด้วย
สำหรับสวัสดิการที่อ้างว่ามอบให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า กรณีดังกล่าวถือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะถูกเหมารวมว่าร่วมกระทำทำความผิดไปด้วย