รพ.กรุงเทพระยอง ฉลองก้าวสู่ปีที่ 22 เปิดตัว “RoyalLife Wellness Clinic Rayong” ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แก้ปัญหานอนไม่หลับและความเครียดของคนวัยทำงาน

22 ปีแห่งความไว้วางใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพเชิงรุกแบบองค์รวม (Holistic Wellness) เปิดตัว “RoyalLife Wellness Clinic Rayong” ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูแห่งใหม่ สาขาที่ 12 ภายใต้ความร่วมมือกับ BDMS Wellness Clinic ผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการแพทย์เชิงป้องกัน (Preventive Medicine) แห่งเครือ BDMS เพื่อรองรับกลุ่มคนวัยทำงานที่ประสบปัญหา “นอนไม่หลับ” และ “ความเครียด” ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และคุณภาพชีวิตที่ลดลง
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพระยองในวาระก้าวสู่ปีที่ 22 ของการดูแลสุขภาพของชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ EEC โดยมี แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานและแนะนำแนวคิดการดำเนินงานของ “RoyalLife Wellness Clinic Rayong” ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพที่ผสมผสานแนวคิดทางการแพทย์สมัยใหม่กับศาสตร์ Scientific Wellness ยึดหลักการดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) และมุ่งเน้นการชะลอความเสื่อม ด้วยแนวทางการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่ง “RoyalLife Wellness Clinic Rayong” ถือเป็นคลินิกสาขาที่ 12 ที่เปิดให้บริการล่าสุด
พญ.พัชรี กล่าวว่า ปัจจุบันกว่า 40% ของคนวัยทำงาน มีภาวะนอนไม่หลับหรือหลับไม่ลึก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างจังหวัดระยอง ภาวะดังกล่าวไม่เพียงส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน และภาวะซึมเศร้า “การนอนหลับที่มีคุณภาพจึงเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะตามธรรมชาติ ที่ช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟู และป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน” ที่ RoyalLife Wellness Clinic Rayong เราวิเคราะห์การนอนหลับและความเครียด (Sleep & Stress Program) เฉพาะบุคคล (Personalized Program) ด้วยทีมแพทย์และนักบำบัดด้าน Sleep & Stress เพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน
สำหรับ RoyalLife Wellness Clinic Rayong ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง BDMS Wellness Clinic และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดยวางเป้าหมายให้เป็น “ศูนย์สุขภาพต้นแบบของภาคตะวันออก” (Eastern Wellness Hub) อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดระยองในฐานะ “เมืองแห่งสุขภาพและความยั่งยืน” เชื่อมโยงบริการ Wellness เข้ากับโรงแรม รีสอร์ท และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติสามารถ “พักผ่อน ฟื้นฟู และเริ่มต้นชีวิตที่สมดุลได้ในที่เดียว” ยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพจากการรักษาไปสู่การดูแลเชิงรุก ที่ไม่เพียงแต่ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว แต่ยังต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย
นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อโลกก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ การมีสุขภาพดีและอายุยืนจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของ Lifespan แต่คือการยืดช่วงเวลาของสุขภาพที่แข็งแรง หรือ Health Span ให้ยาวนานที่สุด”
ผมอยากรณรงค์ให้คนไทยดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยวิถีชีวิตที่ดี (Healthy Lifestyle) ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือ Lifestyle Medicine ศาสตร์ทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานของสุขภาพที่ยั่งยืน โดยเป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ผ่าน 5 เคล็ดลับง่ายๆ คือ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน รับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงบุหรี่ แอลกอฮอล์ และฝุ่น PM2.5 รวมถึงจัดการความเครียด เพราะเพียงแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆ ในแต่ละวัน ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ให้สุขภาพแข็งแรง ชะลอวัย และห่างไกลโรคได้อย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ เรายังขยายความร่วมมือสู่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ 360 องศา ที่ไม่เพียงแค่มุ่งในการรักษาเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Recovery) หลังการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้แนวคิด “Care Beyond Cure” — การดูแลที่ก้าวข้ามการรักษาโรค ไปสู่การคืนสมดุลของชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การบำบัดลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดหรือการฉายแสง การปรับสมดุลโภชนาการ รวมถึงการดูแลด้านอารมณ์และสุขภาวะจิตใจ นับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองและ BDMS Wellness Clinic แห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เพียง “หายจากโรค” แต่ยังสามารถ “กลับมามีชีวิตที่ดีและยืนยาวอย่างมีคุณค่า” ได้อย่างแท้จริง
แนวคิดนี้สะท้อนพันธกิจของเครือ BDMS ที่มุ่งสร้าง “สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” (Sustainable Wellness Society) โดยผสานนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ากับศาสตร์แห่ง Wellness “RoyalLife Wellness Clinic Rayong” จึงไม่ได้เป็นเพียงคลินิกเวลเนสแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง แต่ยังเป็นจุดเชื่อมต่อของ “เส้นทางการดูแลสุขภาพครบวงจร” ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟู และการสร้างเสริมสุขภาพในระยะยาว ซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Wellness & Longevity ของภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับศักยภาพของพื้นที่ EEC ที่กำลังเติบโตอีกด้วย