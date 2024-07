Taiwan Excellence ชวนสร้างสรรค์ My Happy Place ด้วย Gen AI

Taiwan Excellence ตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับ “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน” ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมล้ำสมัย เชิญชวนคนไทยมาสนุกกับการใช้เทคโนโลยี Generative AI (Gen AI) สร้างสรรค์ภาพสถานที่แห่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ในกิจกรรม “My Happy Place with Taiwan Excellence” เพียงแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรกิจกรรม “My Happy Place with Taiwan Excellence” เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าเทคโนโลยี Gen AI เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ ทุกคนสามารถใช้สร้างสรรค์ผลงานสนุกๆ สร้างแรงบันดาลใจได้ง่ายๆ โดย Taiwan Excellence ขอมอบโจทย์ที่จะปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ท้าทายคุณให้สร้างภาพสถานที่แห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นมุมโปรดภายในบ้าน หรือสถานที่พักผ่อนในฝันนอกบ้าน สถานที่ที่คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย สนุก และมีความสุขโดยเลือกผลิตภัณฑ์โจทย์ที่มีนวัตกรรมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจาก Taiwan Excellence จำนวน 16 รายการ ช่วยเติมเต็มภาพแห่งความสุขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Taiwan Glass เหยือกน้ำซีรีส์ AQUA ที่ได้รับรางวัลดีไซน์ระดับโลก, ASUS VivoWatch 6 นาฬิกาสมาร์ทวอทช์เพื่อดูแลสุขภาพ, ATUNAS Oceanwave Eco-Friendly Bodyboard, AVER 4K PTZ Video Bar ลำโพงซาวด์บาร์สำหรับวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์, AVIGO เครื่องคั่วกาแฟ BeanBon Home, รองเท้าปีนเขา BAW Air AC Hiking 1054-2 SKDII, BenQ SW272U จอภาพระดับมืออาชีพอุปกรณ์ออกกำลังกายไฟฟ้าในรูปแบบเทรนนิง CYBO CROSS, ลู่วิ่งเทรดมิลล์ CYBO RUN, Johnson@Mirror ตัวช่วยออกกำลังกายภายในบ้าน, LifeSpan WorkPlace Solutions อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ผสานลู่วิ่งและจักรยานไฟฟ้า เข้ากับโต๊ะทำงาน, ชุดออกกำลังกายกระชับกล้ามเนื้อ LiZi, จักรยานถนน Merida ONE-SIXTY, Trancend ESD310C - SSD แบบพกพาขนาดเล็กกะทัดรัด, VAGO คอมเพรสเซอร์สูญญากาศขนาดเล็กที่สุดในโลก และรองเท้าแบตมินตัน VICTOR รุ่น S99Eliteผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพ Generative AI ที่ดีที่สุด ท่านละ 1 ภาพ ในรูปแบบ Text to Image อัตราส่วน 1:1 โดยไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ภายใต้หัวข้อ "My Happy Place with Taiwan Excellence” โดยมีผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence 1 รายการประกอบในภาพ โพสต์ผ่าน Facebook หรือ Instagram ส่วนตัว พร้อมคําอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และติดแฮชแท็ก #MyHappyPlace #TaiwanExcellence #EverydayExcellence เพื่อลุ้นเป็นผู้ชนะ 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเป็นคอร์สการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดจาก FutureSkill เป็นระระยะเวลา 2 ปี มูลค่าคอร์สละ 11,976 บาท รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทางด้าน AI และศึกษาคอร์สเรียนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่จะช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพต่อไปผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2567 โดยทาง Taiwan Excellence จะคัดเลือกภาพที่เข้ารอบทั้งหมด 20 ภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตภาพที่ชื่นชอบ ในระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2567 และประกาศผลผู้ชนะ 10 รางวัล ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://bit.ly/MyHappyPlacewithTaiwanExcellenceTaiwan Excellence เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมจะสร้างความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น จึงมุ่งพัฒนาและรังสรรค์ “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน” ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน เพื่อให้มีทุกคนชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ Taiwan ExcellenceTaiwan Excellence Awards รางวัลผลิภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ก่อตั้งโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ในปี 1993 สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence Awards จะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าและวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด สัญลักษณ์ Taiwan Excellence เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และเผยแพร่ไป 106 ประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.taiwanexcellence.org