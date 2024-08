“อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นประธาน“พิธีปิดหลักสูตร IMFAM By HOWE รุ่นที่ 4” คนบันเทิงร่วมอบรมเพียบ พร้อมชี้อนาคตเศรษฐกิจไทย

อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร IMFAM By HOWE รุ่น 4 : Integrated Management Of Family Business หลักสูตรสำหรับการจัดการธุรกิจครอบครัวแบบบูรณาการ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทยในมุมมองคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" ท่ามกลางนักธุรกิจชั้นนำของประเทศกว่า 50 ท่านโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กล่าวถึงทิศทางอนาคตเศรษฐกิจไทยว่า ทุกวันนี้เศรษฐกิจไทย ต้องเผชิญความท้าทายหลัก 4 ประการ คือ1.ภูมิศาสตร์ / โลกาภิวัตน์ติดหล่ม มีข้อเสนอแนะ เช่น การปรับบทบาทไทยในเวทีโลก สร้างกระบวนการเจรจาการค้าที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อแสวงหาพันธมิตรต่างชาติ ฯลฯ2.เทคโนโลยี / กับดักรายได้ปานกลาง ข้อเสนอแนะ เช่น ยกเครื่องระบบการศึกษาไทย พร้อมเพิ่มทักษะ ดึงคนเก่งด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก สร้างแพลตฟอร์มของคนไทย เพื่อคนไทย ฯลฯ3.โครงสร้าง / ความเหลื่อมล้ำ / สังคมสูงวัย ข้อเสนอแนะ เช่น ทบทวนกติกาการใช้แรงงานต่างด้าว เร่งสร้างระบบสวัสดิการและเสริมการออมภาคบังคับ แก้กฎหมายเพื่อฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ปิดประตูความเหลื่อมล้ำโดยสร้างโอกาสที่เท่าเทียม และสวัสดิการถ้วนหน้า ลดการผูกขาดและกระจายอำนาจ ฯลฯ4.โลกร้อน ข้อเสนอแนะ คือ สร้างความชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานจากนั้นในยามค่ำได้มีการจัดงานปาร์ตี้ในธีมออสการ์ ให้ทุกท่านได้เปล่งประกายความหรูหราสง่างาม ด้วยบรรยากาศอลังการดั่งงานยิ่งใหญ่ในฮอลลีวูด พร้อมด้วยการประกาศรางวัลมากมาย ที่ทำให้ได้ร่วมลุ้นกันอย่างสนุกสนาน ก่อนอำลาด้วยความประทับใจสำหรับหลักสูตร IMFAM By HOWE นี้ ก่อตั้งโดย ดร.ธนพร ฟักเขียว Founder นิตยสาร HOWE ที่ให้ความสำคัญกับการส่งต่อธุรกิจครอบครัว Family Business จึงคัดสรรหลักสูตรที่ตอบโจทย์ เจาะลึกเรื่องธุรกิจครอบครัว และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครอบครัว ภายใต้แนวคิด "ส่งไม้ต่อ - รับไม้เป็น" เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่ สู่ทายาทรุ่นลูก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เติมศาสตร์และศิลป์ของ HOWE ที่ช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์ เสริมบุคลิกภาพในการเข้าสังคมอย่างสง่างามยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้าง Networking เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจดร.ธนพร ฟักเขียว ได้กล่าวถึงหลักสูตร IMFAM By HOWE นี้ว่า “หลักสูตร IMFAM เปิดขึ้นสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการส่งต่อธุรกิจ และสานต่อธุรกิจให้ยั่งยืนทางหลักสูตรเรามองว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของครอบครัว การส่งต่อธุรกิจให้ลูกหลาน แล้วมีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป เป็นหลักสูตรที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ได้มาเจอคอนเน็กชันที่ดี””สำหรับวันพิธีเปิดหลักสูตร IMFAM By HOWE รุ่นที่ 4 นั้น ได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกลุ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เศรษฐกิจไทย ในอนาตค" ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 11 สัปดาห์ นิตยสาร HOWE ได้คัดสรรสุดยอดวิทยากร กูรูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาร่วมแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละด้านอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน ได้รับองค์ความรู้แบบรอบด้าน 360 องศา ทั้งเพลิดเพลินและได้สาระครบครัน กับการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ทั้งทฤษฎี, Case Study, Workshop อาทิหัวข้อ "Family Council-ธรรมนูญครอบครัว" โดย รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ก่อตั้ง FAMZ (แฟมซ์) ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวหัวข้อ “Success Story เรื่องเล่าความสำเร็จ” โดย คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) เครือสหพัฒน์หัวข้อ “การลงทุนแบบฟลุค – เกริกพล” โดย คุณฟลุค - เกริกพล มัสยวาณิช นักแสดง พิธีกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงุทนหัวข้อ “Real Estate Trends In 2024-เทรนด์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2024” โดย คุณสุรเชษฐ กองชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ จำกัดWorkshop หัวข้อ “How To Extend Your Lifespan And Live Healthier - เคล็ดลับการยืดอายุและสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน” โดย คุณหมอเดียร์-พท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง CMO V Precision Clinic คลินิกแพทย์ทางเลือก ด้านการแพทย์ศาสตร์ชะลอวัยWorkshop หัวข้อ “Personal Branding” โดย ครูน้ำฝน ภักดี Founder & CEO Of Pronality AcademyWorkshop หัวข้อ “Diamond Grading And Pricing- การประเมินราคาเพชร” โดย อาจารย์คเณศ คูเสถียร นักวิชาการฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)และ Exclusive Dinner : Food & Wine Pairing Dinner รังสรรค์โดย เชฟอาร์ต-ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ ร้านอาหาร Chef's table By Chef Art (เอกมัย)นอกจากนี้ในทุกสัปดาห์ยังมีกิจกรรม NetworkingDinner Party เชิญร่วมสังสรรค์กับงานปาร์ตี้ที่จะเปลี่ยนธีมเก๋ๆ ไม่ซ้ำกัน ให้ทุกท่านได้ครีเอทการแต่งตัวอลังการอย่างสนุกสนาน โดยมีรางวัล The Best Costume Design Award มอบแก่ผู้แต่งกายยอดเยี่ยมในแต่ละธีม ก่อนปิดท้ายหลักสูตรด้วยโปรแกรมพิเศษExclusive Trip เดินทางสู่ยุโรปเพื่อศึกษาดูงานและท่องเที่ยว เป็นเวลา 4 คืน 6 วัน