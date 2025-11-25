น้ำใจหลั่งไหล! รพ.จุฬาฯ เปิดบัญชีรับบริจาค ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวิกฤตภาคใต้ สามารถบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน)
วันนี้ (25 พ.ย.) เพจ "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" โพสต์เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวิกฤตภาคใต้ รายงานว่า "เพราะความช่วยเหลือรอไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง สภากาชาดไทยขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย
ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับสภากาชาดไทย บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน) หรือสแกน QR Code E-donation ที่ปรากฏบนโพสต์ (โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลอื่นได้จะต้องเป็นชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น)
ข้อสังเกต : กรณีสแกนผ่าน SCB Mobile Apps เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า "ท่านกำลังทำรายการ e-Donation" และให้เลือกกด "ไม่ยอมรับ" หรือ "ยอมรับ" หากท่านกด "ยอมรับ" จะพบหน้าจอทำรายการบริจาค มีข้อความขึ้นว่า "เพื่อสภากาชาดไทย" และมีหมายเลข Biller ID "099400016012795" เลขที่อ้างอิงคือ "005FLOODDISASTER" และตามด้วยช่องหมายเลขบัตรประชาชนที่เป็นเจ้าของบัญชี และทำรายการบริจาคดังกล่าวโดยข้อมูลของท่านจะนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html"