สุดช็อก! ปาฏิหาริย์คนเป็น "ลืมตา" ในโลงศพ ขณะกำลังเตรียมเผา

เกิดเหตุการณ์สุดเหลือเชื่อที่วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี เมื่อหญิงชราวัย 65 ปี ที่ญาติเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วและกำลังจะนำร่างเข้าพิธีฌาปนกิจ กลับปรากฏว่า "ลืมตาและขยับตัว" อยู่ในโลง สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนในเหตุการณ์ ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ด้าน แพทย์ เผย นำพี่สาวกลับบ้านได้ ไม่พบภาวะการหยุดหายใจ
จากกรณี เกิดเหตุการณ์สุดเหลือเชื่อที่สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรีและครอบครัว เมื่อ นางชลธิรศน์ สกุลคู อายุ 65 ปี ซึ่งญาติเชื่อว่าเสียชีวิตและกำลังจะนำร่างเข้าพิธีฌาปนกิจที่วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี กลับปรากฏว่า "ลืมตาและขยับตัว" อยู่ในโลงศพ ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา นายมงคล สกุลคู น้องชายของนางชลธิรศน์ ได้นำร่างพี่สาวใส่โลงศพเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนหน้านี้ นางชลธิรศน์มีอาการหยุดหายใจตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ และผู้ใหญ่บ้านพร้อมญาติได้ตรวจสอบและลงความเห็นว่าเสียชีวิตจริง พร้อมเซ็นเอกสารรับรองการตายให้ เนื่องจากพี่สาวมีความประสงค์จะบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายมงคลจึงรีบดำเนินการโดยเกรงว่าหากล่าช้า ศพอาจจะเน่าเปื่อย
นายมงคลเดินทางมาถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ แต่ถูกปฏิเสธการรับบริจาคเนื่องจากไม่มีใบชันสูตรการเสียชีวิต หลังจากพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่เป็นผล นายมงคลจึงตัดสินใจนำร่างพี่สาวมาที่วัดราษฎร์ประคองธรรม เพื่อขอทำพิธีฌาปนกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่วัดกำลังเตรียมเปิดโลงเพื่อตรวจสอบสภาพศพและเตรียมพิธี นายไพรัช สุดธูป ไวยาวัจกรวัด เปิดเผยว่าได้ยินเสียงคล้ายคนเคาะฝาโลง เมื่อเปิดออกดู ทุกคนรวมถึง พระกิตติวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัด ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่า นางชลธิรศน์ ซึ่งอยู่ในโลงมานานหลายชั่วโมง กลับลืมตาและนอนขยับตัวอยู่ เจ้าหน้าที่วัดจึงรีบตรวจสอบสัญญาณชีพซ้ำและพบว่า ยังมีสัญญาณชีพอยู่จริง จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ทันที
นายไพรัชยอมรับว่า ตนทำพิธีเผาศพมาแล้วกว่า 1,000 ร่าง แต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน นับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำให้ตกตะลึง ส่วนนายมงคล เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกที่พบว่าพี่สาวยังมีชีวิตอยู่ กลับตอบอย่างเรียบเฉยว่ารู้สึกเฉยๆ เนื่องจากตนทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมาตลอดชีวิต
ต่อมาในเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน โรงพยาบาลบางใหญ่ได้แจ้งให้นายมงคลมารับพี่สาวกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ เนื่องจากจากการตรวจอย่างละเอียดแล้วไม่พบภาวะการหยุดหายใจ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรมจึงได้ขอให้นายมงคลพักรักษาตัวพี่สาวให้หายดีก่อนจะพาเดินทางกลับไปยังจังหวัดพิษณุโลกต่อไป