"ไอซ์ ภาณุวัฒน์" อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันคล้ายวันเกิด

กำลังมาแรงแซงทางโค้งสำหรับบทบาทในละครเรื่อง "เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง" ที่กำลังโกยเรตติ้งให้กับช่อง 3HD อยู่ในขณะนี้ “ไอซ์ ภาณุวัฒน์” กับบท คุณพระสมิง ที่ใครๆ ต่างชื่นชอบ และชื่นชมในความสามารถด้านการแสดงที่พัฒนาไปอีกหลายๆ ขั้น
ล่าสุดวันคล้ายวันเกิด ( 17 กันยายน ) หนุ่มไอซ์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะขอทำบุญใหญ่ในการบริจาคร่างกายเป็น อาจารย์ใหญ่ที่ รพ.ศิริราช และบริจาคอวัยวะที่ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งลมหายใจต่อให้เพื่อนมนุษย์
นอกจากนี้ยังทำบุญบริจาคโลงศพที่วัดพระพิเรนทร์ ตบท้ายด้วยการทานข้าวกับเหล่าแฟนคลับ ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดอย่างอบอุ่น งานนี้ทำเอาคนในครอบครัว คนรอบข้าง และคนที่รักหนุ่มไอซ์ต่างอนุโมทนาบุญในการทำบุญใหญ่ครั้งนี้!!!