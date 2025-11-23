สัปเหร่อช็อกเตรียมเผาร่างวัดดังย่าน ยายวัย 65 ปี จู่ๆมีเสียงเคาะโลง เปิดดูยายฟื้น สัปเหร่อโร่แจ้งกจ้าที่ส่งรพ.

ตายแล้วฟื้น! ญาตินำร่างคุณยายวัย 65 ปี ใส่โลงศพขึ้นรถจากตจว. หวังเผาราษฎร์ประคองธรรม จู่ๆยายเคาะโลงเรียกเจ้าหน้าที่เร่งส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 68 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งจากนายไพรัช จุดธูป ไวยาวัจกรฯ ว่ามีครอบครัวของคุณยายที่เสียชีวิต คือนางชลธิรศน์ สกุลคู อายุ 65 ปี นำร่างใส่โลงศพและขึ้นรถมาจากจ.พิษณุโลก เพื่อมาเข้าร่วม “โครงการบ้านหลังสุดท้าย“ ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด แล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมา ก่อนเคาะโลงเรียกให้ช่วย สร้างความตระหนกตกใจให้กับครอบครัว และญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดเป็นอย่างมาก
นายมงคล สกุลคู อายุ 57 ปี น้องชายคุณยายที่เสียชีวิต กล่าวว่า พี่สาวของตนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตี 2 ที่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการนอนติดเตียงประมาณ 2 ปี หลังเสียชีวิตได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและมีการเซ็นเอกสารรับรองการตาย ตนจึงได้นำร่างพี่สาวใส่โลงศพโดยไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีน และขับรถมาจากจ.พิษณุโลก คนเดียว เพื่อนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา กับ “โครงการบ้านหลังสุดท้าย” ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม เพราะทราบมาว่าที่วัดแห่งนี้ใจบุญทำพิธีสวดศพ และเผาศพให้ผู้ยากไร้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พอมาถึงที่วัดทางเจ้าหน้าที่วัดมาดูศพพี่สาวที่นอนเสียชีวิตอยู่ในโลงศพ ปรากฏว่าพี่สาวของตนฟื้นขึ้นมานอนหายใจรวยริน ตนรู้สึกแปลกใจมาก ตื่นเต้น และดีใจมากที่พี่สาวยังมีชีวิตอยู่ เชื่อว่าน่าจะมีปาฏิหาริย์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดราษฎร์ประคองธรรมช่วยพี่สาวตนให้ฟื้นขึ้นมา
นายธรรมนูญ สุดธูป 27 ปี พนักงานรับศพวัดราษฎร์ประคองธรรม กล่าวว่า ตนเพิ่งไปรับศพและกลับมาถึงที่วัด มีคุณลุงวิ่งมาหาและบอกว่าเขานำศพมาจากจ.พิษณุโลกแล้ว จังหวะที่กำลังจะเปิดผ้าใบได้ยินเสียงคนเคาะมาจากในโลง เมื่อเปิดมากลับพบว่าคุณยายฟื้นขึ้นมา จึงรีบช่วยกันนำร่างออกคุณยายออกมาจากโลงและนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ ซึ่งคุณยายรู้สึกตัวดี แต่อ่อนเพลียและไม่มีแรง ถาม-ตอบไม่ได้ ซึ่งเกิดมาตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
นายไพรัช สุดธูป ไวยาวัจกรวัดราษฎร์ประคองธรรม กล่าวว่า เบื้องต้นทางวัดได้รับแจ้งว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชรา อายุ 65 ปี มาจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเสียชีวิตเมื่อคืนในสวนมะพร้าว หลังเสียชีวิตทางน้องชายได้ไปแจ้งตายกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้เอกสารแจ้งตายเรียบร้อย น้องชายได้นำศพมาที่วัด ขณะที่กำลังจะเปิดฝาโลงศพเพื่อจะนำร่างมาทำพิธี ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่วัดได้ยินเสียงคุณยายเคาะโลงศพขอความช่วยเหลือ จึงได้รีบเปิดฝาโลงพบคุณยายยังมีลมหายใจ และยังพยักหน้าได้ มีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทาง ทางเจ้าหน้าที่แตกตื่นและตกใจมาก ทางพระพระกิตติวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม และเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ รีบให้ทางเจ้าหน้าที่นำรถพยาบาลของทางวัดช่วยเหลือคุณยาย และนำตัวส่งโรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อตรวจสุขภาพ พร้อมออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ทางวัดทำศพมามากมายแต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ ยินดีกับญาติที่ไม่ต้องสูญเสียใครไป จากการสอบถามน้องชายของคุณยาย ได้ขับรถมาจากจังหวัดพิษณุโลกนำร่างคุณยายคลุมผ้าขาวเอาผ้าใบปิดใส่ไว้ในโลงศพ เบื้องต้นทางน้องชายของคุณยายบอกกับทางวัดว่าถ้าคุณยายปลอดภัยดี จะพามากราบขอบคุณพระกิตติวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม และเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ที่เมตตาให้ความช่วยเหลือ