ซีไอเอ็มบี ไทย เตรียมยุติให้บริการบัตรเดบิต 3 เม.ย. 69

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เตรียมสิ้นสุดการให้บริการบัตรเดบิต 3 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป เหลือถอนเงินไม่ใช้บัตรที่เครื่องเอทีเอ็ม SCB แทน กระทบลูกค้าที่เคยกดเงินฟรีทุกตู้ รวมทั้งตู้ CIMB ที่มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา
วันนี้ (23 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งแก่ลูกค้าที่สอบถามผ่านเฟซบุ๊กของธนาคารว่าบัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย จะสิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 3 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการทำธุรกรรมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นอกจากการถอนเงินสดผ่านสาขาของธนาคารแล้ว สามารถใช้บริการแอปฯ CIMB THAI เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินไม่ใช้บัตรที่เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ออกบัตรเดบิตซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งรองรับระบบวีซ่า เพย์เวฟ (VISA Paywave) แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2558 และได้พัฒนามาถึงบัตรเดบิตมาตรฐานชิปการ์ดไทยในปัจจุบัน แต่ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้ยกเลิกบริการตู้เอทีเอ็ม และเอทีเอ็มแบบทรีอินวันในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 เป็นต้นมา
การสิ้นสุดการให้บริการบัตรเดบิตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อลูกค้าธนาคาร โดยเฉพาะลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี พร้อมกับบัตรเดบิตชิลดี ซึ่งมีจุดขายบัตรเดบิตฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร ถอนเงินสดฟรีทุกตู้ ATM ทั่วไทยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และตู้ ATM ธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา มากกว่า 5,900 เครื่อง
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนหนึ่ง ที่นิยมไปท่องเที่ยวประเทศใกล้เคียงอย่างมาเลเซีย ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่กลุ่มซีไอเอ็มบี ที่ผ่านมาสามารถกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร CIMB และ CIMB Islamic ได้ฟรี แต่เมื่อไม่มีบัตรเดบิตซีไอเอ็มบี ไทยในปีหน้า อาจต้องหาทางเลือกอื่น เช่น การสแกนจ่ายผ่านบริการ Cross-Border Payment ที่รองรับคิวอาร์โค้ด DuitNow ของมาเลเซีย
หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ใช้บัญชีและบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดหรือสอบถามยอดเงินได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หรือการแลกเงินที่ร้านแลกเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมท่องเที่ยวที่นั่น