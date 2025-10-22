แบงก์แจ้งกำไร9เดือนจำนวน2.08แสนล.-เพิ่มขึ้น6.74%

ภาพรวมผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK),ธนาคารกรุงเทพ (BBL),ธนาคารกรุงไทย(KTB)บริษัทเอสซีบีเอกซ์(SCB),ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY),ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB),กลุ่มทิสโก้ไฟแนนซ์เชียล(TISCO),กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร(KKP),ธนาคารไทยเครดิต(CREDIT), กลุ่มแอลเอชเอฟซีไฟแนนซ์เชียล (LHFG)และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)รายงานผลการดำเนินงานประจำงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 และไตรมาส 3 ปี 2568 โดย 9 เดือนแรกของปีมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 208,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.74%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวม 195,070 ล้านบาท และผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปีมีกำไรสุทธิรวม 73,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.20% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่มีกำไรสุทธิ 65,694 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่ยังคงได้รับแรงหนุนจากส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย อาทิ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ,ธุรกิจประกัน หรือรายได้จากการลงทุน เป็นต้น ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักอันได้แก่รายได้จากดอกเบี้ยนั้นยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากสินเชื่อที่ลดลงตามเศรษฐกิจ และการดำเนินการอย่างระมัดระวังของธนาคาร เพื่อควบคุมคุณภาพหนี้ รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางในโครงการต่างๆ และทิศทางดอกเบี้ยขาลง
สำหรับในระยะถัดไป การดำเนินธุรกิจโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังโตต่ำต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า รวมถึงความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น พร้อมพยายามควบคุมต้นทุนด้านต่างๆเพื่อรักษาผลการดำเนินงานในช่วงที่รายได้หลักยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ รวมถึงยังคงต้องดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง-กลุ่มปกติต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบด้านคุณภาพหนี้ในอนาคต