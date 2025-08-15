ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตซีไอเอ็มบี ไทย เป็น ‘AA(tha)’ โน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เป็น ‘AA(tha)’ จาก ‘AA-(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ ‘F1+(tha)’ ทั้งนี้ การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ CIMBT มีพื้นฐานมาจากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีความสามารถในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารแม่ในระยะยาว รวมทั้งยังพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์
โดยผลประกอบการโดยรวมของ CIMBT มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยธนาคารมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 1.3% ในปี 2567 จาก 0.7% ในปี 2566 ฟิทช์คาดว่า CIMBT น่าจะสามารถรักษาผลการดำเนินงานไว้ในระดับที่น่าพอใจในปี 2568 แม้ว่าจะเผชิญแรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่อ่อนแอลง นอกจากนี้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตัวอื่น เช่น อัตราส่วนเงินสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 ratio) และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก ก็มีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ อันดับเครดิตของ CIMBT พิจารณาจากการประเมินของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารแม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งคือ คือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ (extraordinary support) แก่ธนาคารลูกในกรณีที่มีความ โดยอันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AA(tha)’ นั้นสะท้อนถึงความคาดหวังว่า CIMBT มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศที่พิจารณาจากความสามารถและโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนธนาคารลูก โดย CIMBT มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์ของกลุ่ม CIMB ที่มุ้งเน้นธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ขนาดเศรษฐกิจไทยและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศช่วยเพิ่มความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ CIMBT และสนับสนุนความสามารถของ CIMBT ในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งธุรกรรมการลงทุนและการค้าสำหรับลูกค้าของกลุ่ม CIMB
นอกจากนี้ CIMBT ยังได้รับประโยชน์อย่างมากจากการผสานการดำเนินงานด้านการตลาดกับบริษัทแม่ เช่น การเข้าถึงเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรและธุรกิจบริหารการเงิน (global market) ฟิทช์เชื่อว่าธนาคารน่าจะเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญให้กับธุรกิจระหว่างประเทศของกลุ่มได้ในระยะปานกลาง
รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:
CIMBT:
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ปรับเพิ่มอันดับเป็น ‘AA(tha)’ จาก ‘AA-(tha)’; ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN ปรับเพิ่มอันดับเป็น ‘AA(tha)’ จาก ‘AA-(tha)’ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN คงอันดับเครดิตที่ ‘F1+(tha)’
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ปรับเพิ่มอันดับเป็น ‘A+(tha)’ จาก ‘A(tha)’