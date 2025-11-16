แบงก์กรุงเทพเปิดตัวบัตรทราเวล ใช้จ่ายที่ต่างประเทศไม่เสีย 2.5% ชิงสมรภูมิบัตรไทยเที่ยวนอก-นศ.ต่างแดน

จับตาการแข่งขันบัตรสำหรับคนไทยเที่ยวเมืองนอก และนักศึกษาไทยในต่างแดน ธนาคารกรุงเทพออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "บัตรทราเวลธนาคารกรุงเทพ" จุดขายรูดที่ต่างประเทศไม่เสียค่า FX Rate 2.5% แลกเงินล่วงหน้าได้ 11 สกุลเงิน ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร 200 บาทถึง 31 ธ.ค. 69
วันนี้ (16 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ บัตรทราเวลธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครือข่ายมาสเตอร์การ์ด ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าออนไลน์ และร้านค้ารับบัตรชิปการ์ดที่มีเครื่องหมาย Mastercard ด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้มากกว่า 150 สกุลเงิน โดยไม่เสียค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (FX Rate) 2.5% ในทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศ
อีกทั้งรองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อการใช้จ่ายได้ล่วงหน้า 11 สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), หยวน (CNY), ฟรังก์สวิส (CHF), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง GBP, ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), เยน (JPY), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินได้ผ่านโมบายล์แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของผู้ถือบัตร ไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน และสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศทั้ง 11 สกุลเงินได้ด้วยตนเอง ตามอัตราแลกซื้อที่ปรากฏในแอปฯ ไม่เกิน 10 ครั้งต่อวัน
นอกจากนี้ ยังไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้งานบัตร และสามารถจัดการบัตรได้ด้วยตนเองผ่านโมบายล์แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดบัตร รายการใช้จ่ายผ่านบัตร กำหนดวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ เปิด-ปิดการใช้งานบัตรได้ (Enable - Disable Card Usage) และอายัดบัตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บัตรทราเวลธนาคารกรุงเทพมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท แต่เมื่อสมัครบัตรผ่านโมบายล์แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือแบบรับบัตรสำเร็จรูปทันที ที่สาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด 150 สาขาตามที่ธนาคารกำหนด ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2569
อนึ่ง ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2568 พบว่าโมบายล์แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพมีจำนวนผู้ใช้งาน 14.38 ล้านราย มีจำนวนสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ 742 แห่ง เครื่องเอทีเอ็ม 6,735 เครื่อง เครื่องฝากเงินสด (CDM) 953 เครื่อง
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับการแข่งขันบัตรทราเวลการ์ดในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปต่างประเทศ และนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อที่ต่างประเทศเป็นหลัก มีผู้ให้บริการหลายแห่ง เช่น ธนาคารกรุงไทยออกบัตร Krungthai Travel Card, ธนาคารไทยพาณิชย์ออกบัตร Planet SCB, ธนาคารกสิกรไทยและยูทริปสิงคโปร์ ออกบัตร YouTrip, ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกบัตร Krungsri Boarding Card และกลุ่มแอร์เอเชียออกบัตร BigPay
นอกจากนี้ ยังมีบางธนาคารออกบัตรเดบิต ที่มีจุดขายหลักคือ ไม่เสียค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศ เช่น บัตรเดบิต JOURNEY Travel Card ธนาคารกสิกรไทย, บัตรเดบิต Krungthai Travel Debit Card ธนาคารกรุงไทย, บัตร ttb all free ธนาคารทหารไทยธนชาต และบัตร Chill D ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นต้น