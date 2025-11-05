GCประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40%-คาดเสนอขายวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคมนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)ผู้ประกอบการธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) สำหรับ 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี คาดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public offering) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน และ 1 – 3 ธันวาคม 2568 ผ่าน 12 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเงินทุนและสนับสนุนแผนการลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) เท่านั้น แต่เป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์ของบริษัท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ที่ระดับ A (tha) ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ประเภทนี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นต่อ GC นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวยังนับเป็นทุน (Equity Credit) ร้อยละ 50 สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และในทางบัญชีถือเป็นทุน 100% ตลอดอายุหุ้นกู้
นายทิติพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างเงินทุน ของGC พร้อมรับโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมเมื่อธุรกิจปิโตรเคมีกลับมาฟื้นตัว พร้อมกันนี้ GC ยังดำเนินแผน Deleveraging Program อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำ Asset Monetization เพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต