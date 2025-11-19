สถานทูตไทยเตือน! "วีซ่านวดในญี่ปุ่นไม่มีจริง" พบชวนทำงานนวดผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 2 ล้านเยน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศเตือนแรงงานไทย อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนทำงานนวด โดยอ้างว่าสามารถออก "วีซ่านวด" ได้ ชี้เป็นการทำงานผิดกฎหมาย มีโทษรุนแรงถึงปรับ 2 ล้านเยน แนะตรวจสอบประเภทวีซ่าก่อนเดินทาง
วันนี้ (19 พ.ย.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกประกาศเตือนประชาชนชาวไทยที่สนใจเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความสามารถด้านการนวดแผนไทย หรือการนวดต่าง ๆ ให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากผู้ชักชวนให้มาทำงานในญี่ปุ่นโดยอ้างว่าสามารถออก "วีซ่านวด" ให้ได้ ซึ่งทางสถานทูตยืนยันว่าวีซ่านวดในญี่ปุ่น ไม่มีจริง
ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เฉพาะผู้ที่มีสถานภาพการพำนักที่ไม่ได้จำกัดการทำงานเท่านั้น จึงจะสามารถทำงานนวดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่:
-ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Resident)
-คู่สมรส/บุตรหลานของชาวญี่ปุ่น (Spouse/Child of Japanese National)
-คู่สมรส/บุตรหลานของผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Spouse/Child of Permanent Resident)
-ผู้มีถิ่นที่อยู่ระยะยาว (Long-Term Resident)
อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เน้นย้ำว่า หากมีผู้ชักชวนให้มาทำงานนวดในญี่ปุ่นโดยอ้างว่าสามารถออก "วีซ่านวด" ได้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการทำงานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดประเภทวีซ่าที่ได้รับนั้น ถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น โดยมีโทษสูงสุดคือสองล้านเยน
นอกจากนี้ ผู้ที่ทำงานผิดกฎหมายอาจถูกควบคุมตัวและถูกส่งตัวกลับประเทศได้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตรวจสอบสถานภาพวีซ่าและประเภทงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่:
สำนักงานจัดหางานกระทรวงแรงงานในโตเกียว
โทร:03-5422-7014-5
อีเมล:labour\_tokyo@mol.mail.go.th
เว็บไซต์: สำนักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน