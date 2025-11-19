﻿สภากลาโหมกำชับ ทร เตรียมพร้อมฝึกร่วมทางทะเลระหว่างอาเซียน กับ 4 มหาอำนาจ

สภากลาโหมกำชับ ทร เตรียมความพร้อม “กำลังพล-ยุทโธปกรณ์” ฝึกร่วมทางทะเล ระหว่างอาเซียน กับ มหาอำนาจ 4 รายการ “สหรัฐฯ- อินเดีย- จีน- เกาหลี“
พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM)ว่าตามที่ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาที่มาเลเซียที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ อาทิ การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งการประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา จึงขอให้หน่วยดำเนินการดังนี้
- กองทัพเรือ จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแผนการสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลทั้ง 4กิจกรรม ที่จะเริ่มจัดขึ้นในห้วงปีพุทธศักราช 2568 ถึง 2570
- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สำนักนโยบายและแผนกลาโหม และศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) จัดเตรียมและประสานงานกิจกรรมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ในปีพุทธศักราช 2569 ที่ประเทศไทย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
• การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน - สหรัฐอเมริกา (ASEAN-U.S. Maritime Exercise: AUMX) ครั้งที่ 2 ใน ธ.ค.68
• การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย (ASEAN-India Maritime Exercise: AIME) ครั้งที่ 2 ในปี 69 โดยจัดการฝึกห้วงเดียวกับ การฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ในกรอบ ADMM-Plus (ASEAN DefenceMinisters’ Meeting Experts’ Working Group on Maritime Security: ADMM-Plus EWG on MS)
• การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี และ การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน - สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2ในปี 70 โดยให้ดำเนินการฝึกห้วงเดียวกับการฝึกผสมพหุภาคี ทร.ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Maritime Naval Exercise: AMNEX) ครั้งที่ 4 ซึ่งมีแผนการฝึก ณ สิงคโปร์ในปี 70