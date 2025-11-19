﻿“บิ๊กเล็ก” กำชับกองทัพเตรียมพร้อมสูงสุดรับมือเหตุรุกล้ำอธิปไตยที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา เร่งพัฒนาระบบต่อต้านโดรน

รมว.กลาโหมกำชับกองทัพไทยเตรียมพร้อมสูงสุดรับมือกับเหตุการณ์การรุกล้ำอธิปไตย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เร่งพัฒนาขีดความสามารถต่อต้านโดรน
วันที่ 19 พ.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 10/2568 และการตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ
รมว.กลาโหม ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพไทย โดยเน้นย้ำใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่
(1) การให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับการถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งการสนับสนุนสำนักพระราชวังและรัฐบาล ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุด
(2) การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ โดยขอให้กองทัพไทยเร่งรัดและลงรายละเอียดการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งการประสานกับส่วนราชการภายในและภายนอกกองทัพ เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับเหตุการณ์การรุกล้ำอธิปไตย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ รมว.กลาโหม ยังได้เร่งรัดในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่
(1) การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
(2) การพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการทางทหาร
(3) การติดตามดูแลสิทธิกำลังพลที่เสร็จสิ้นจากภารกิจราชการสนาม ให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน
(4) การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้และการต่อต้านโดรน
(5) การดูแลและสนับสนุนชุดผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกลางตามที่ TOR กำหนด