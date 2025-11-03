สหรัฐฯ-กัมพูชาตกลงฟื้นซ้อมรบร่วม ‘อังกอร์ เซนทิเนล’ หลังระงับไป 8 ปี

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าสหรัฐฯ และกัมพูชาได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการที่จะกลับมาฝึกซ้อมรบร่วมภายใต้รหัส ‘อังกอร์ เซนทิเนล’ (Angkor Sentinel) อีกครั้ง ที่ถือเป็นการกลับมาร่วมกันฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันเป็นครั้งแรกหลังจากระงับการฝึกไปนานหลายปี
ข้อตกลงดังกล่าวบรรลุระหว่างการประชุมทวิภาคีระหว่าง พลเอกเตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 12 (ADMM-Plus) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
“เราตกลงที่จะกลับมาฝึกซ้อมรบร่วมกับกัมพูชาอีกครั้ง ข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสร้างสันติภาพผ่านความแข็งแกร่ง” รัฐมนตรีเฮกเซธเขียนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์ (X) หลังการประชุม
การฝึกซ้อมรบร่วมประจำปี ‘อังกอร์ เซนทิเนล’ ที่สนับสนุนโดยกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2553 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การฝึกซ้อมร่วมดังกล่าวถูกระงับลงในปี 2560 ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างพนมเปญและวอชิงตัน ขณะที่กัมพูชาขยายความร่วมมือด้านกลาโหมกับจีน.