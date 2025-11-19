สคส.เผยเปิดคอร์ส “เรียนฟรี PDPA” คนแห่เข้าเรียนทะลุครึ่งหมื่น! ย้ำชัด ช่วยปลดล็อกความรู้ ลดเหลื่อมล้ำ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

ในยุคที่อาชญากรรมออนไลน์พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จุดเริ่มต้นแห่งการหลอกลวงดังกล่าวมักเริ่มจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะผ่านการแฮกบัญชี การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การโทร.หลอกให้กดลิงก์ปลอม และความประมาทจากการไม่ระมัดระวังจนเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก กลายเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น การเสริมองค์ความรู้ด้าน PDPA ให้แก่ประชาชนจะทำให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ของตน ตลอดจนเทคนิคพื้นฐานในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญ ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยและรับมือกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ และอยู่ในสังคมดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC เดินหน้าขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC e-Learning) ให้เรียนฟรีเป็นครั้งแรก ตั้งเป้าสร้างทักษะด้านความปลอดภัยข้อมูลให้เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. เปิดเผยว่า ความรู้เรื่อง PDPA ไม่ใช่เรื่องขององค์กรอีกต่อไป แต่เป็น “ทักษะที่ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องมี” เพื่อป้องกันตัวเองในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามใหม่ๆ การเปิดเรียนฟรีครั้งนี้จึงเป็น “ของขวัญปีใหม่” เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้คนไทยรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกวัน ทั้งการแชร์ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ การคลิกลิงก์จนตกเป็นเหยื่อ และการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
ทุกหลักสูตรฟรี เรียนได้ทุกที่ มีใบรับรอง
โดย 2 หลักสูตรสำคัญเปิดให้เรียนฟรีสำหรับประชาชน และบุคลากรทุกสาขา
1) หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล-DPO-ผู้ประมวลผล ฯลฯ ระยะเวลาเรียน 3 ชั่วโมง 7 นาที เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วนทั้งมิติด้านกฎหมายและการปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นของกฎหมาย PDPA, การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล, วิธีปฏิบัติตามกฎหมายในองค์กร, สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ, การกำกับดูแลและบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ผู้ดูแลระบบ และองค์กรทุกประเภทที่ต้องการยกระดับการปฏิบัติตาม PDPA อย่างเป็นระบบ
2) หลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ชั่วโมง 34 นาที เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, การปฏิบัติเมื่อมีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เหมาะกับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ PDPA
เพิ่มโอกาส ลดเหลื่อมล้ำ เท่าเทียมทั่วประเทศ
พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ ย้ำว่า การเปิด PDPC e-Learning ฟรี เป็นแนวทางลดช่องว่างความรู้ด้านดิจิทัลของประชาชนไทย เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน ด้วยอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว ไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยการเปิดเรียนฟรีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกของ สคส.ที่ต้องการสร้างสังคมตื่นรู้ด้านข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน จนถึงองค์กรต่างๆ โดยตั้งเป้าว่าในปี 2569 ประชาชนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน PDPA มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
“ปัจจุบันมียอดผู้เข้าเรียนแล้วกว่า 5,000 คน และจบหลักสูตรกว่า 3,000 คน ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 รับปีใหม่ 2569 นี้ สคส. ขอคืนความสุขให้คนไทยด้วย “ความรู้ที่เท่าเทียม” พลิกความเสี่ยงให้เป็นความปลอดภัย และเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้คนไทยก้าวสู่ปีใหม่อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างมีอิสระมากขึ้น พร้อมมุ่งขยายฐานตัวเลขของผู้เข้าเรียนให้ได้มากที่สุด” พ.ต.อ.สุรพงศ์กล่าวสรุปในตอนท้าย
เรียนง่าย เข้าถึงสะดวก พร้อมรับประกาศนียบัตร ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ทันทีที่
www.pdpc.or.th แล้วเลือกเมนู e-Learning
•ลงทะเบียนง่าย
•เรียนจบรับประกาศนียบัตรดิจิทัล (Certificate) จาก สคส.
•นำไปใช้ประกอบการสมัครงาน อัปสกิลบุคลากรองค์กร หรือเพิ่มความรู้ส่วนบุคคลได้