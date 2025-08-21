BDE ขยายศูนย์ดิจิทัล 2,222 แห่ง ลดเหลื่อมล้ำทั่วไทย

BDE ขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2,222 แห่ง ลดเหลื่อมล้ำชนบท-เมือง เน็ตแรง คอมพร้อม ยกระดับเทคโนโลยีถึงมือประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศ
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หรือ BDE เปิดเผยว่า BDE ขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพิ่มอีก 500 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็น 2,222 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 1,722 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการผลักดันให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ BDE ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้แห่งอนาคต พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้จริง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 5 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560–2564) มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะตั้งอยู่ในพื้นที่เข้าถึงง่าย เช่น วัด มัสยิด โรงเรียน ห้องสมุด และที่ทำการหมู่บ้าน พร้อมทั้งมีบุคลากรคอยสนับสนุนการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเปิดกว้างให้กับประชาชนทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ของประเทศ