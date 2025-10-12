"รู้สิทธิ รู้เท่าทันข้อมูล" สคส. เปิดตัวรายการ "PDPC EXECUTIVE Talk" ยกระดับการสื่อสาร คุ้มครองคนไทยจากภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เปิดตัวรายการ “PDPC EXECUTIVE Talk” รายการเสวนาเชิงสาระรูปแบบใหม่ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่เพจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สคส เพื่อสื่อสารและให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประชาชน ได้รู้สิทธิของตน รู้เท่าทันข้อมูล ช่วยปกปกป้องคุ้มครองคนไทยจากภัยไซเบอร์
นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC กล่าวว่า แต่ก่อน ทำรายการทีก็จะมีคนจำนวนมหาศาลต้องมานั่งรอชมพร้อมกันใน "เวลาเดียว" รายการจึงมีความขลัง ทุกรายละเอียดจึงต้องผ่านการคิดอย่างถี่ถ้วน พิธีกรและนักแสดงมีสถานะเป็น ผู้ชี้นำ อย่างแท้จริง
แต่ปัจจุบันเสน่ห์ของรายการอยู่ที่ "ความดิบ" และความเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงง่าย เนื้อหาต้อง "จริง" และ "ตอบโจทย์" ชีวิตประจำวันของผู้คน ต้องรองรับปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ชมในทันที การที่ผู้ผลิตและผู้ชม "ร่วมสร้าง"รายการไปพร้อมกันทั้ง Feedback, Comment, Share ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ผลักดันให้รายการมีการพัฒนา ยิ่งโดยเฉพาะความรู้ด้าน PDPA เป็นเรื่องใหม่ และต้องใช้จิตสำนึกในการปฏิบัติ จึงได้คิดรายการ Talk แบบ Live สดนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในด้านของการสื่อสารแนวปฎิบัตินี้ให้เข้าใจให้ได้มากที่สุด
“PDPC EXECUTIVE Talk” ด้วยคอนเสปท์รายการเสวนาเชิงสาระ ที่ใช้ ข่าวหรือประเด็นร้อนด้าน PDPA และ Cybersecurity จุดประเด็นในการพูดคุย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และผู้บริหารจาก สคส. มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงยกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยจะช่วยลดช่องว่างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายดิจิทัล เพราะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือสิทธิพื้นฐานที่หน่วยงานรัฐต้องใส่ใจและทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
เนื้อหาหลักของรายการ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่
1. เปิดประเด็นร้อน : หยิบข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมานำเสนอ
2. เจาะลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ : วิเคราะห์ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และผลกระทบ
3. ถาม–ตอบสด : เปิดโอกาสให้ผู้ชมส่งคำถามแบบ Real-time ผ่านคอมเมนต์ Facebook Live
4. สรุปเนื้อหา : ประเด็นสำคัญที่นำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในองค์กร
ซึ่ง EP.1 ได้เผยแพร่สู่สายตาประชาชนแล้ว ในตอน “ไขข้อข้องใจเรื่องกล้องทั้งหลาย กับกฎหมาย PDPA” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่รับชม และตั้งคำถามมายังรายการจำนวนมาก
สำหรับ EP.2 “Biometric Data ไขรหัสข้อมูลชีวภาพและสิทธิที่คุณต้องรู้” พบกับ นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. และ EP.3 “ภัยเงียบ จากการสวมรอยข้อมูลส่วนบุคคล” โดย พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. สำหรับช่องทางการรับชมและติดตามได้ที่ Facebook Live ที่เพจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สคส และชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : PDPC Thailand
และนี่คือความมุ่งมั่นของสำนักงานฯ ผ่านรายการ PDPC EXECUTIVE Talk รายการที่จะทำให้คนไทยทุกคนเป็น "พลเมืองดิจิทัล" ที่ฉลาดรอบรู้ และสามารถปกป้อง "สิทธิ" ของตนเองได้อย่างเท่าทัน