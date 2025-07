เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เป็นไอดอล โดย 3 โค้ช “บอย–นัท–มะตูม” ตัวจริงแห่งวงการบันเทิง พาลูกทีมสู้ศึกสงครามแห่งความงามใน “THE UPGRADE” Presented by DA PLASTIC SURGERY”

ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 จับมือพันธมิตร “วิน วิน พีอาร์พลัส” นำทีมผู้บริหารโดย “คุณทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” เปิดตัวรายการเรียลลิตี้ครั้งแรกของโลกกับ THE UPGRADE” Presented by DA PLASTIC SURGERY ที่ไม่ใช่แค่แปลงโฉม แต่นี่คือสงครามแห่งความงาม พร้อมผู้สนับสนุนรายการ “คุณเจนขวัญ อินทะวงษ์” Chief Executive Consultant DA PLASTIC SURGERY“THE UPGRADE” Presented by DA PLASTIC SURGERY รายการเรียลลิตี้เปลี่ยนชีวิต พร้อมยกระดับชีวิตใหม่ให้หนุ่มสาวผู้มีฝันทั่วประเทศ กับการผ่านบททดสอบ ทั้งร้อง เล่น เต้น แสดง พร้อมโจทย์ในแคมเปญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโค้ชทั้ง 3 คน 3 สไตล์ “โค้ชบอย ปกรณ์, โค้ชนัท มีเรีย และโค้ชมะตูม เตชินท์” โดยโค้ชทั้ง 3 คน จะงัดสกิลเทรนด์ลูกทีมบนสงคราม ความงาม ฟาดทุก EP เดือดทุก EP และยังไม่หมดกับความเซอร์ไพรส์ กับ 2 พิธีกรสุดว้าว “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ และไมกี้ ปณิธาน” กับบทบาทใหม่รับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกในชีวิต ได้ฤกษ์เปิดสตูดิโอเวิร์คพอยท์ ต้อนรับคณะสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยผู้บริหาร “ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย งานการตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนติดตามชมการอัปเกรดจากรายการ “THE UPGRADE” Presented by DA PLASTIC SURGERY พร้อมเปิดศึกความงามสู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.05 น. เริ่ม วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 ทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23