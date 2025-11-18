Bringing Thailand to Space ไทยพีบีเอส-ภาคีฯ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ ผลักดันประเทศไทยสู่เวทีอวกาศโลก

ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอวกาศ จัดงาน “Bringing Thailand to Space: ประเทศไทยจะไปอวกาศ?” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สะท้อนความก้าวหน้า และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเข้าถึงโอกาสและศักยภาพด้านอวกาศ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์ Thai PBS World ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. - NSTDA SPACE Education, องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น JAXA, สื่อออนไลน์ Spaceth.co และภาคีเครือข่าย จัดงาน “Bringing Thailand to Space : ประเทศไทยจะไปอวกาศ?” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการอวกาศไทยได้ร่วมกันสะท้อนภาพรวมความก้าวหน้าและทิศทางในอนาคต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ณ ไทยพีบีเอส
แคลร์ ปัจฉิมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ Thai PBS World กล่าวเปิดงานว่า ในฐานะสื่อสาธารณะ นับเป็นครั้งแรกที่ไทยพีบีเอส โดยศูนย์ Thai PBS World จัดงานด้านอวกาศในลักษณะนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดพื้นที่ให้หลายหน่วยงานได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของ Thai PBS World ที่ไม่เพียงนำเสนอข่าวต่างประเทศ แต่ยังมุ่งเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศของประเทศ
ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA กล่าวในนามขององค์กรว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ด้านอวกาศเป็นภารกิจที่ GISTDA ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 25 ปี
ไทยพีบีเอสให้การสนับสนุนภารกิจของ GISTDA มาโดยตลอด โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวด้านอวกาศอย่างสม่ำเสมอ ประเด็นอวกาศไม่ได้ขับเคลื่อนโดยภาครัฐหรือเอกชนเพียงอย่างเดียว แต่สื่อมวลชนก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การพัฒนาอวกาศในระดับสากลก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง
ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหาร Spaceth.co เน้นย้ำบทบาทสำคัญของสื่อในการสร้างความสนใจและความตระหนักด้านอวกาศในประชาชนไทย โดยระบุว่า ปัจจุบันสื่ออวกาศในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งพอดแคสต์ รายการออนไลน์ และกิจกรรมออฟไลน์ สะท้อนถึงความสนใจในเรื่องอวกาศที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ดร.วิภู รุโจปการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อพูดถึงการที่ไทยจะไปอวกาศ ต้องตั้งคำถามว่าไปทำไม และปลายทางต้องการอะไร โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอวกาศเป็นประเด็นสำคัญ การไปอวกาศมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ รวมถึงการสร้างงานรายได้สูง และสร้างความมั่นคงด้านเทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ
“ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจอวกาศ ที่มีการกล่าวกันว่าจะมีมูลค่าสองพันล้านล้านเหรียญสหรัฐใน 10 ปีข้างหน้า ทำอย่างไรให้ประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมได้สัก 1% หรือ 2% ในห่วงโซ่อุปทานของโลก เพราะฉะนั้น อันนี้คือปลายทางที่มองว่าไปอวกาศทำไม” ดร.วิภูกล่าว
นอกจากเสวนาและกิจกรรมบนเวที ภายในงานยังมีนิทรรศการด้านอวกาศจากหลายหน่วยงานชั้นนำ อาทิ NARIT กับโดมท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์, GISTDA นำเสนอเทคโนโลยีดาวเทียมและภารกิจอวกาศของไทย, สวทช. (NSTDA) โชว์โครงการความร่วมมือด้านอวกาศร่วมกับ JAXA ของญี่ปุ่น พร้อมด้วยบูธกิจกรรมจาก Thai PBS World สำนักสื่อดิจิทัล และศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ที่ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารองค์ความรู้ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ
ในงานยังมีเวิร์กชอปเชิงเทคนิค (Technical Workshop) สำหรับผู้สนใจด้านอวกาศโดยเฉพาะ เช่น Zero-G Flight “เบื้องลึกเบื้องหลังการทำการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก”, สาธิตระบบจำลองการวางตัวในอวกาศ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, Space Journalism “เขียนข่าวอวกาศอย่างไรในยุค AI” อีกทั้งยังมีเวที Showcase หลากหลายหัวข้อ เช่น Astronomy & Space Mission - คนไทยกำลังทำอะไรในโครงการอวกาศ, Space Communication - คนรุ่นใหม่กับการสื่อสารอวกาศ, Space Economy - หาเงินจากอวกาศได้อย่างไร รวมถึง Sci & Tech Movie Show ที่ชวนผู้ชมเจาะลึกทฤษฎีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพยนตร์อวกาศชื่อดัง
งาน “Bringing Thailand to Space” จึงเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการผลักดันประเทศไทยสู่เวทีอวกาศโลก และสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นศักยภาพอวกาศในฐานะโอกาสใหม่ของประเทศในอนาคต
