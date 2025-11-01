JAXA ยุติภารกิจยาน Akatsuki หลังจากโคจรสำรวจดาวศุกร์ฝาแฝดของโลก มานานกว่า 14 ปี

หลังจากยาน Akatsuki ยานอวกาศของญี่ปุ่น ออกเดินทางจากโลกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 และไปถึงดาวศุกร์ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันเพื่อสำรวจดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ได้รับฉายาว่า “ฝาแฝดของโลก” และยังเป็นยานอวกาศลำแรกของญี่ปุ่นที่ถูกส่งไปโคจรรอบดาวศุกร์ ล่าสุด องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ได้ประกาศยุติภารกิจของยาน Akatsuki อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา เป็นการจบภารกิจการสำรวจที่ยาวนานกว่า 14 ปี
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น เผยว่า ได้สูญเสียสัญญาณการติดต่อกับยาน Akatsuki ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 และได้มีการพยายามกู้คืนสัญญาณแต่ไม่สำเร็จ ทาง JAXA ได้เผยอีกว่า ยานสำรวจลำนี้ได้ทำภารกิจเกินอายุการใช้งานที่ออกแบบมานานหลายปีแล้ว และอยู่ในระยะปลายภารกิจมาระยะหนึ่ง การประกาศยุติภารกิจของยาน Akatsuki จึงถือเป็นการปิดฉากยานอวกาศลำเดียวของโลกที่ยังคงทำการสำรวจดาวศุกร์อยู่จนถึงปัจจุบัน
ยาน Akatsuki (อะคัตซึกิ) มีอีกชื่อหนึ่งว่า Venus Climate Orbiter (วีนัสไคลเมตออร์บิเตอร์) บนยานลำนี้มีกล้องที่ถ่ายภาพในย่านอินฟราเรดสองช่วงและอัลตราไวโอเลต และยังมีอุปกรณ์สำหรับตรวจหาฟ้าแลบ เพื่อศึกษาอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อน และอธิบายกระบวนการเบื้องหลังการหมุนวนแบบซูเปอร์โรเตชันของชั้นบรรยากาศบนดาวศุกร์ การสำรวจมายาวนานกว่า 14 ปี ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รับส่งข้อมูลมากมายและได้เข้าใจดาวเคราะห์ที่ได้รับฉายาว่าฝาแฝดของโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สำหรับ “ดาวศุกร์” เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 ความน่าสนใจของดาวศุกร์ไม่ใช่มีเพียงแค่มีขนาดใกล้เคียงกับโลก แต่ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ช้ามาก และหมุนรอบตัวเองช้าเช่นกัน โดยโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 224.7 วันของโลก และหมุนรอบตัวเองครบบริบูรณ์โดยใช้เวลา 243 วันของโลก แต่มีความยาววันสุริยคติ 117 วันของโลก ด้วยเหตุนี้ ดาวศุกร์จึงจัดเป็นดาวที่หมุนรอบตัวเองช้าที่สุดในระบบสุริยะ และยังเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นเมฆที่หนาแน่นทำให้ไม่สามารถมองเห็นทะลุลงไปยังพื้นผิวได้
- global.jaxa.jp (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น - JAXA )
- spaceth.co