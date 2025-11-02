จีนสร้างประวัติศาสตร์ ! นักบินอวกาศเสินโจว-21 เข้าประจำการในสถานีอวกาศเทียนกงสำเร็จ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 04.58 น. ตามเวลาปักกิ่ง ยานอวกาศ เสินโจว-21 (Shenzhou-21) ของจีนสามารถเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศ เทียนกง (Tiangong) ได้สำเร็จ หลังจากดำเนินกระบวนการเชื่อมต่ออัตโนมัติอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
หลังการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น นักบินอวกาศจากเสินโจว-21 ได้ย้ายจากแคปซูลเข้าสู่สถานีเทียนกง โดยมีลูกเรือจาก เสินโจว-20 ที่อยู่ประจำการอยู่ก่อนแล้วเปิดประตูต้อนรับ ถือเป็น “การพบกันกลางอวกาศ” หรือ “การประชุมลูกเรืออวกาศ” ครั้งที่ 7 ของจีน ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การบินอวกาศของประเทศ
ผู้บังคับการของทั้งสองภารกิจที่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อสามปีก่อน ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวงโคจร พวกเขาได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็น “ภาพครอบครัวอวกาศ” เพื่อรายงานความปลอดภัยและส่งคำทักทายถึงประชาชนบนโลก
ต่อจากนี้ ลูกเรือทั้งสองชุด รวมทั้งหมด 6 คน จะอยู่ร่วมกันบนสถานีเทียนกงราว 5 วัน เพื่อส่งมอบภารกิจ ทดลองอุปกรณ์ และปรับระบบต่าง ๆ ก่อนที่ลูกเรือเสินโจว-20 จะเดินทางกลับโลก
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงการอวกาศจีน แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อยานอัตโนมัติและการดูแลชีวิตในอวกาศ ซึ่งทำให้จีนสามารถดำเนินภารกิจบนสถานีเทียนกงได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว / China Manned Space Agency (CMSA)