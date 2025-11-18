“ฮุนเซน” ยันไม่บ้าจี้ตาม พวกหัวรุนแรงยุให้ยึดเกาะฟูก๊วก-หลายจังหวัดของไทยและลาว ย้ำกัมพูชาแค่ปกป้องดินแดนที่เหลืออยู่

“ฮุนเซน” ยันกัมพูชาต้องการเพียงสันติภาพ ไมได้บุกรุกดินแดนไทยตามที่กล่าวหา แค่อยากปกป้องดินแดนที่เหลืออยู่ ไม่ต้องการขยายอาณาเขต อย่างที่พวกหัวรุนแรงยุให้ยึดเกาะฟูก๊วก เวียดนามตอนใต้ และหลายจังหวัดของไทย-ลาว
วันที่ 17 พ.ย.นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา กล่าวในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์แห่งชาติกัมพูชา ครั้งที่ 33 ตอนหนึ่งว่า กัมพูชาต้องการเพียงสันติภาพและไม่จำเป็นต้องรุกรานประเทศใดๆ แต่ไทยกล่าวหากัมพูชาว่ายึดครองดินแดนของพวกเขา ข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริง เพราะในอดีตกัมพูชาเป็นฝ่ายสูญเสียดินแดนไปมากแล้ว จึงเพียงต้องการปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่เท่านั้น
นายฮุนเซนกล่าวอีกว่า สิ่งที่อดีตทิ้งไว้หลังจากมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอธิปไตยของกัมพูชา คือกัมพูชาควรรักษาไว้เพียงเท่านี้ และไม่จำเป็นต้องขยายอาณาเขต
เกี่ยวกับเรื่องดินแดน นายฮุนเซน กล่าวว่า มีกลุ่มหัวรุนแรงบางกลุ่มได้ส่งเสียงเรียกร้องจากต่างประเทศให้รัฐบาลไปยึดเกาะตราล(เกาะฟูก๊วกของเวียดนาม)และยึดครองกัมพูชากรอม(พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามตอนใต้) และบางคนยังอยากให้ไปยึดจังหวัดต่าง ๆ ในไทย รวมถึงดินแดนจากลาวกลับคืนมาอีกด้วย
นายฮุนเซนกล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาต้องการแท้จริงคือ การปกป้องประเทศชาติให้ดีที่สุด แต่จะไม่แลกเปลี่ยนดินแดนกับสันติภาพโดยเด็ดขาด