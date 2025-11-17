คลิปว่อน! ลูกอดีตรองผู้กำกับการผลักอกตำรวจกลางงานหมอลำอุดรฯ ตร.เตรียมแจ้งข้อหา (ชมคลิป)

เหตุชุลมุนกลางงานหมอลำวังสามหมอ หลังวัยรุ่นไม่พอใจตำรวจเข้าแยกเหตุทะเลาะ ผลัก ส.ต.อ.ศรายุทธล้มทั้งยืน แม้ขอโทษแล้วแต่ ผกก.ย้ำชัดเป็นลูกใครก็หนีคดีไม่ได้ ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหา “ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่”
จากกรณีภายในงานหมอลำ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นมีปากเสียงกับตำรวจ และหนึ่งในกลุ่มผลักอกตำรวจจนล้ม โดยทราบว่าคนก่อเหตุเป็นลูกชายของอดีต รอง ผกก. ส่วนตำรวจที่ถูกผลักคือ ส.ต.อ.ศรายุทธ โสภิณ ผบ.(ป.) สภ.วังสามหมอ ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยในคืนวันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา
โดยตำรวจเผยว่าคืนวันเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันหน้าเวทีหมอลำ ตำรวจจึงจะเข้าไประงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ จากนั้นมีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเสื้อสีดำไม่พอใจที่ตำรวจเข้าแยก จึงผลักอกตำรวจจนล้มทั้งยืน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจไม่ตอบโต้ หลังเกิดเหตุตำรวจหลายนายรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที ทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายและยุติลงอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งจากคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ และคำให้การของพยานในงาน เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยข้อกล่าวหาต้องรอการพิจารณาจากพนักงานสอบสวนอีกครั้ง และคาดว่าจะมีความคืบหน้าในการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่”
ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผกก.สภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้ทราบชื่อคือนายโอเล่ เป็นลูกชายของอดีตรองผู้กำกับการ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว วันเกิดเหตุเห็นว่านายโอเล่มาขอโทษตำรวจแล้ว แต่คงไม่จบแค่คำขอโทษ ต้องดำเนินคดีไม่ว่าคุณจะเป็นลูกใครหลานใครก็ต้องถูกดำเนินคดี ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
คลิกชมคลิปวิดีโอ