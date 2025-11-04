วัยรุ่นอ้างตัวลูกนักการเมืองทะเลาะกลางย่านนิมมานฯ เชียงใหม่ ชักมีดแทง นศ. เจ็บ5สาหัส2

เชียงใหม่-วัยรุ่นนักท่องราตรีก่อเหตุทะเลาะวิวาทบนถนนกลางซอยนิมมานฯ 7 ย่านดังเชียงใหม่ หลังเขม่นกันในร้านเหล้า จนนักศึกษา ม.ดัง ถูกมีดแทงบาดเจ็บ 5 คน อาการสาหัส 2 คน โดยพบผู้ก่อเหตุอ้างตัวเป็นลูกนักการเมืองดัง ทำฝ่ายผู้เสียหายหวั่นคดีเงียบแม้เข้าแจ้งความแล้ว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 2 พ.ย.68 ที่บริเวณกลางถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ซึ่งเป็นย่านร้านอาหารและสถานบันเทิงยอดนิยมกลางเมืองเชียงใหม่ เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธมีดแทงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน โดยในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน ส่วนฝ่ายผู้ก่อเหตุมีการอ้างตัวด้วยว่าเป็นลูกนักการเมือง ซึ่งหลังเกิดเหตุทางฝ่ายผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์แล้ว
ทั้งจากการสอบถามหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหาย เปิดเผยว่า กลุ่มตัวเองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มากันทั้งหมด 10 คน ช่วงที่นั่งอยู่ภายในร้านบริเวณจุดเกิดเหตุถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเขม่น และชกผู้เสียหายคนหนึ่ง ก่อนที่จะลุกเข้าไปขอโทษและแยกย้ายกันไป แต่หลังร้านปิด กลุ่มผู้เสียหายเดินผ่านโต๊ะของคู่กรณีที่ต้องผ่านเพื่อออกจากร้าน กลับถูกหาเรื่องซ้ำอีกครั้งและเกิดการชุลมุนหน้าร้าน จนมีการชักมีดออกมาแทงกัน โดยจากเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 5 ราย ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย รายแรกถูกแทงต้นคอ 3 แผล แขนซ้าย 2 แผล หน้าท้อง 1 แผล และกลางหลังอีก 1 แผล ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนอีกรายถูกแทงเข้าที่ลำคอ อาการสาหัสยังอยู่ในห้องไอซียู ขณะที่อีก 3 คน ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยยืนยันว่าทางฝ่ายผู้เสียหายไม่เคยรู้จักหรือบาดหมางกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน และเพิ่งเคยมาเที่ยวร้านนี้เป็นครั้งแรก รวมทั้งยืนยันว่าสาเหตุไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแย่งจีบผู้หญิง เพราะในกลุ่มมีผู้หญิงเพียงคนเดียวและมากับแฟน อีกทั้งไม่มีพฤติกรรมหาเรื่องคู่กรณีแต่อย่างใด ขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นลูกนักการเมืองและหลังเกิดเหตุ กลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ โดยร้อยเวรนัดให้ทั้งหมดเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมต่อไป และทางฝ่ายผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ถูกจับกุมแต่อย่างใด จึงรู้สึกกังวลว่า หากผู้ก่อเหตุเป็นลูกนักการเมืองตามที่อ้างไว้ อาจทำให้คดีไม่คืบหน้า โดยฝ่ายผู้เสียหายมีหลักฐานทั้งเป็นภาพและคลิปจากในที่เกิดเหตุหลายมุม รวมถึงภาพจากกล้องหน้ารถ ซึ่งเตรียมนำส่งให้พนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไป
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ภายหลังจากที่เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลาย ล่าสุดวันนี้(4พ.ย.68) ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ ได้มีการเชิญตัวฝ่ายผู้เสียหายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้ว หลังจากที่เดิมทีมีการนัดหมายจะให้เข้าพบเพื่อให้ปากคำในวันพรุ่งนี้(5พ.ย.68)