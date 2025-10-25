เปิดคลิปพระ-โยมสาวหมัดหน้าตลาด ชาวบ้านห้ามกันวุ่น คาดโยมเมาขอข้าวพระ พูดจาไม่เข้าหู

หนุ่มคล้ายคนเมาเดินขอข้าวพระ แต่พูดจาไม่เข้าหู ถูกพระต่อย ก่อนถูกต่อยสวนกลับ 1 หมัด พระล้มทั้งยืน พลเมืองดีเข้าห้ามวุ่น
เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 25 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุชาลีฐานวัดกู้ได้รับแจ้งเหตุชายทำร้ายพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดพิชัย ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงประสานกำลังตรวจสอบพื้นที่
เมื่อไปถึงพบว่าหลังเกิดเหตุชายผู้ก่อเหตุได้วิ่งหนีเข้าไปภายในซอยหมู่บ้านการเคหะ ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงติดตามจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อภายหลังคือ นายอภิสิทธิ์ สัจพันโรจน์ อายุ 31 ปี มีอาการพูดจาวกไปวนมา ลักษณะคล้ายคนมึนเมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จึงนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดช่วงเวลา 07.37 น. พบว่า นายอภิสิทธิ์ สวมเสื้อยืดสีแดง กางเกงยีนขายาว รองเท้าสวมแตะ เดินเข้ามาพร้อมยกมือไหว้พระภิกษุที่กำลังบิณฑบาตริมถนน ก่อนจะเกิดการโต้เถียงกันขึ้น จากนั้นพระภิกษุได้ต่อยหน้านายอภิสิทธิ์ 1 ครั้ง ผู้ก่อเหตุจึงสวนกลับด้วยการชกเข้าที่ริมฝีปากพระ 1 ครั้งจนล้มลงกับพื้น ก่อนที่พลเมืองดีสวมเสื้อสีดำที่อยู่ใกล้เคียงจะวิ่งเข้ามาช่วยพระ และเกิดการชกต่อยกันชุลมุนอยู่ชั่วครู่ นายอภิสิทธิ์จึงอาศัยจังหวะหลบหนีไป
นางสาวนุ่น แม่ค้าขายข้าวโพดป๊อปคอร์น ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า เหตุเกิดช่วงเช้าขณะกำลังตั้งร้านขายของ เห็นพระกับชายเสื้อแดงเดินมาด้วยกัน ลักษณะคล้ายชายเสื้อแดงเข้ามาขอข้าวจากพระ มีการพูดโต้เถียงกัน ก่อนที่พระจะเป็นฝ่ายชกก่อน 1 ครั้ง และชายเสื้อแดงสวนกลับจนพระล้มลงกับพื้นริมฝีปากแตก จากนั้นมีพลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยและมีการชกต่อยกัน ก่อนที่ชายเสื้อแดงจะวิ่งหนีไปทางตลาดพิชัย ส่วนพระรูปนี้มาบิณฑบาตเป็นประจำ และชายผู้ก่อเหตุมีท่าทีไม่ปกติและพูดจาไม่รู้เรื่อง
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้าที่ สภ.ปากเกร็ด ทราบว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอภิสิทธิ์ไว้ในห้องขังเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนพระภิกษุที่ถูกทำร้ายร่างกายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน