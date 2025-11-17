(คลิป)รวบแล้ว 2 โจ๋ผลักตำรวจล้มขณะเข้าระงับเหตุกัดกัน หน้าเวทีหมอลำ

อุดรธานี-ตามจับได้แล้ว 2 โจ๋ผลักตำรวจจนล้มขณะเข้าระงับเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทชกต่อยหน้าฮ้านหมอลำ ผกก.สภ.วังสามหมอลั่นต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
จากกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เผยภาพชายคนหนึ่งผลักหน้าอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนล้ม ระหว่างเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทในงานมหรสพหมอลำที่ลานหลวงตาบัว ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ย.68
เบื้องต้นทราบว่าในช่วงใกล้เลิกงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นภายในพื้นที่จัดงาน จึงเข้าระงับเหตุและสั่งให้แยกย้ายกันกลับ แต่ระหว่างที่กลุ่มผู้เสียหายเดินทางออกจากงาน พบว่ากลุ่มคู่กรณีได้ดักรอทำร้ายอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าแยกและห้ามปราม ทำให้เกิดการชุลมุนดังที่ปรากฏในคลิป
นายดนัย ถูกแจ้งข้อหา ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และ ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ส่วน นายวงศกร ถูกแจ้งข้อหา ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
ผู้กำกับ สภ.วังสามหมอระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและสร้างความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกทำร้าย คือ จ.ส.ต.ศรายุทธ โสภิณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสามหมอ ถูก นายดนัย (ทราบชื่อภายหลัง) ผลักจนล้มลง ขณะที่ จ.ส.ต.รณชัย ชื่นชม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสามหมอ ถูก นายวงศกร ล็อกคอ
ต่อมา พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผกก.สภ.วังสามหมอ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.สุพล หร่อยดา รอง ผกก.สืบสวน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองมาพบพนักงานสอบสวน ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีดังนี้