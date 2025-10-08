รวบหญิงไทยร่วมขบวนการค้ามนุษย์ ส่งเหยื่อเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

MGR Online - ดีเอสไอ สนธิกำลังตำรวจ ปคม. จับกุมหญิงไทยตามหมายจับศาลอาญา ร่วมขบวนการค้ามนุษย์ ส่งต่อให้กลุ่มคนจีนบังคับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันนี้ (8 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 08.00 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (กก.4 บก.ปคม.) ได้ร่วมกันจับกุมตัว นางพรทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4955/2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้ที่สมคบกันกระทำความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรมกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำเพื่อให้ผู้เสียหายที่ถูกพามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบ้าน ในตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยผู้ต้องหารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 132/2567 ของกองคดีการค้ามนุษย์ โดยนางพรทิพย์ฯ ทำหน้าที่ลักลอบพากลุ่มผู้เสียหายจากประเทศไทยข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผิดกฎหมาย เพื่อนำไปส่งให้แก่ชายชาวจีน ชื่อเล่น นายหมาป่า และ นายอาไว ซึ่งบุคคลทั้งสอง เป็นหัวหน้าและควบคุมผู้เสียหายให้ทำงานที่ไม่ตรงตามที่ชักชวนและบังคับให้ฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบออนไลน์ในหลายรูปแบบวิธี เมื่อผู้เสียหายไม่ยินยอมทำงานได้ถูกบังคับ ข่มขู่ จะทำร้ายร่างกาย ทำให้ตาย หรือขายต่อไปยังสถานการค้าประเวณีฯ
การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป